Logicalis abre vagas para programa de estágio em 2022

A empresa de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação, Logicalis, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Logicalis 2022. São 40 vagas para as áreas de cloud, segurança da informação, finanças, data intelligence & iot, marketing, engenharia comercial, consultoria, it applications, recursos humanos, jurídico, excelência operacional e supply chain. As inscrições vão até o dia 10/12 no link http://www.ciadeestagios.com.br/vagas/logicalis/.



Nesta edição o tema é “Wherever you are, #beyourself #belogicalis”, (Onde estiver #sejavocê #sejalogicalis). Além do processo seletivo virtual, as vagas permitem que estudantes de polos tecnológicos em todo o país atuem em um modelo flexível, que corresponde a 80% do tempo remoto e 20% presencial quando aplicável. Os selecionados também contarão com benefícios como bolsa-auxílio, vale-refeição e/ou vale-alimentação, assistência médica e odontológica e seguro de vida.



Em caso de visitas aos escritórios, a empresa possui um ambiente preparado e adequado aos protocolos de segurança, além de utilizar uma solução tecnológica própria para garantir o agendamento prévio das estações de trabalho. Para participar da seleção, os candidatos precisam ter previsão de conclusão de curso entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023 e estar em qualquer curso de tecnologia da informação, exatas e administração.



“O mundo mudou e nós também. Para a Logicalis, não existem fronteiras para buscarmos os melhores talentos. Diante dessa nova realidade, o Programa de Estágio 2022, mais do que nunca, está aberto para estudantes de todo o Brasil”, explica Tania Casa, diretora de relações humanas e administração da Logicalis Latam.