MRV&CO anuncia programa de trainee para pessoas negras de todo Brasil

A MRV&CO, plataforma de soluções habitacionais composta por seis empresas que têm como objetivo oferecer as melhores opções de moradia aos clientes, anuncia a abertura do processo seletivo para o primeiro programa de trainee voltado para pessoas negras. As inscrições estão abertas e seguem até 12 de dezembro, no site da 99 Jobs.

O objetivo é promover maior equidade de oportunidades no ambiente corporativo, especialmente no que se refere à ocupação de cargos de liderança. Embora 63% do corpo funcional da MRV&CO seja composto por pessoas autodeclaradas pretas e pardas, apenas 27% ocupam cargos de liderança.

O recrutamento dos trainees tem abrangência nacional e vale para egressos de universidades que tenham concluído os cursos entre janeiro de 2015 e dezembro de 2021, independentemente da faixa-etária. A MRV&CO arcará com todos os custos de transporte, hospedagem e alimentação dos candidatos selecionados para a etapa presencial da seleção.

Os candidatos devem ter formação em uma das seguintes áreas: engenharias, administração, economia, sistema da informação, ciência da computação, estatística, relações públicas, arquitetura, comunicação, direito, publicidade e propaganda, ciências contábeis, geografia e ecologia.

Não há exigências quanto ao nível de conhecimento em línguas estrangeiras e os interessados devem ter disponibilidade para atuar em diferentes localidades do país. Ao todo, serão selecionados 12 trainees que atuarão na empresa a partir de março de 2022, em regime de CLT.

A remuneração será de R4 6,5 mensais e inclui Participação de Lucros e Resultados (PLR), previdência privada, além de benefícios como vale-alimentação/refeição, vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico. Os selecionados ainda contarão com o Ser MRV, iniciativa que tem como foco o cuidado e atenção com todo o time. Além disso, os colaboradores terão acesso ao Gympass, consultas online com psicólogo, encontros com a alta liderança e acesso aos conteúdos criados por outros colaboradores.

A escolha será feita conforme a aptidão demonstrada por cada candidato ao longo do processo de avaliação. Os segmentos de atuação dos trainees devem envolver as áreas de estratégia e inteligência, comercial, desenvolvimento imobiliário, marketing e novos negócios, planejamento financeiro, projetos, suprimentos, sustentabilidade e TI.

Serão quatro etapas de testes, sendo três em formato online e uma em formato presencial (se o cenário da pandemia da Covid-19 permitir), em Belo Horizonte (MG), até a conclusão do processo. O resultado da seleção deve ser divulgado na segunda quinzena de janeiro. Todo o processo de recrutamento será realizado em parceria com a 99Jobs - plataforma online especializada no gerenciamento de seleções.