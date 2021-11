Fundatec seleciona estudantes para mais de 100 vagas de estágio

E EuEstudante

(crédito: Christin Hume / Unsplash)

A Fundatec Estágios está com vagas abertas para estudantes de Porto Alegre, Região Metropolitana, Interior do Rio Grande do Sul e São Paulo. São 101 vagas de estágio, sendo 12 delas no formato home office e direcionada a estudantes de qualquer estado brasileiro.

As oportunidades são para candidatos de nível médio, superior e técnico com bolsas de auxílio que variam entre R$750,00 e R$1.200,00 (com benefícios e possibilidade de efetivação) para cargas horárias de quatro e seis horas diárias.

No ensino superior, as oportunidades estão distribuídas nas áreas de administração, contábeis, comunicação, engenharia civil, edificações, química, direito, odontologia, pedagogia, contabilidade, artes e design, educação física, turismo e hotelaria, arquitetura, gastronomia, veterinária. já para o ensino técnico, há vagas no campo da informática, segurança do trabalho e logística.

No Rio Grande do Sul, a seleção ocorre na capital e em municípios da Região Metropolitana, como Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Guaíba, Alvorada, Viamão e Novo Hamburgo e do Interior, a exemplo de Campo Bom, Caxias do Sul, Lajeado e Pelotas. Para acessar as informações completas, bem como se candidatar às vagas disponíveis, os estudantes devem acessar o site da Fundatec Estágios, realizar um cadastro gratuito e demonstrar interesse na vaga desejada.