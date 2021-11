Super Estágios oferece 81 vagas para ensinos médio e superior

E EuEstudante

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelo SUPER ESTÁGIOS. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos.



As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras

ENSINO MÉDIO – 11 VAGAS

Vaga: 121363 / Zona Cívico-Administrativa / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 694,36 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 123606 / Asa Norte / Ano: a partir do 1º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 400 / Benefícios: auxílio transporte / Número de Vagas: 1

Vaga: 124247 / São Sebastião / Ano: entre o 1º e o 2° / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 124715 / Taguatinga / Ano: a partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 125164 / Guara / Ano: a partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 125826 / Gama / Ano: a partir do 2º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 300 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 126355 / Jardim Botânico / Ano: a partir do 1º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 300 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 126740 / Asa Sul / Ano: a partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 126744 / Asa Norte / Ano: a partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 127090 / Águas Claras / Ano.: entre o 1º e o 2° / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 127199 / Guará / Ano: a partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENSINO TÉCNICO – 7 VAGAS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 4 VAGAS

Vaga: 123325 / Taguatinga Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio transporte / Número de Vagas: 1

Vaga: 123806 / Taguatinga Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 124260 / Ceilândia / Sem.: a partir do 1º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 125484 / Taguatinga Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 1 VAGA

Vaga: 126990 / Ceilândia Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 1 VAGA

Vaga: 125258 / Ceilândia Norte / Sem.: a partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL – 1 VAGA

Vaga: 123665 / Samambaia / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de Vagas: 1

ENSINO SUPERIOR – 52 VAGAS

ADMINISTRAÇÃO – 16 VAGAS

Vaga: 122814 / Riacho Fundo II / Sem.: a partir do 3º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 123793 / Taguatinga / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 123798 / Taguatinga / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 125027 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 125015 / Taguatinga / Sem.: a partir do 4º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 900 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 125033 / Asa Sul / Sem.: a partir do 3º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 125243 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 124094 / Ceilândia Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 125354 / Esplanada dos Ministérios / Sem.: Entre o 3º e o 6° / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 125558 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 126184 / Taguatinga Norte / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 126378 / Sobradinho / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 126521 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 126759 / Taguatinga Norte / Sem: A partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 127092 / Águas Claras / Sem.: Entre o 1º e o 7° / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 127079 / Asa Sul / Sem.: Entre o 2º e o 7° / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

AGRONOMIA – 2 VAGAS

Vaga: 122787 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 127139 / Gama / Sem.: a partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 1 VAGA

Vaga: 124437 / Guará / Sem.: Entre o 3º e o 7° / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 2 VAGAS

Vaga: 126822 / Zona Cívico-Administrativa / Sem.: a partir do 6º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 126987 / Guará / Sem.: a partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

COMUNICAÇÃO SOCIAL – 5 VAGAS

Vaga: 121376 / Zona Cívico-Administrativa / Sem.: a partir do 3º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 125006 / Taguatinga / Sem.: a partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: vespertino e Noturno / Bolsa: R$ 900 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 124952 / Asa Sul / Sem.: a partir do 5º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 124453 / Zona Cívico-Administrativa / Sem.: a partir do 5º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 126980 / Planaltina / Sem.: a partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

DESIGN GRÁFICO – 1 VAGA

Vaga: 125472 / Vicente Pires / Sem.: a partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 1000 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

DIREITO – 5 VAGAS

Vaga: 120609 / Esplanada dos Ministérios / Sem.: a partir do 3º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 121366 / Zona Cívico-Administrativa / Sem.: a partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 121871 / SIG / Sem.: a partir do 5º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 125125 / Asa Norte / Sem.: a partir do 4º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 8 por hora / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 126075 / Zona Cívico-Administrativa / Sem.: a partir do 7º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

EDUCAÇÃO FÍSICA – 1 VAGA

Vaga: 125645 / Águas Claras / Sem.: a partir do 4º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENFERMAGEM – 1 VAGA

Vaga: 123767 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 750 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

ENGENHARIA QUÍMICA – ENGENHARIA DE MINAS – ENGENHARIA AMBIENTAL – 1 VAGA

Vaga: 126058 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 3º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

FARMÁCIA – QUÍMICA – 1 VAGA

Vaga: 126995 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 8º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

GESTÃO HOSPITALAR – 1 VAGA

Vaga: 123768 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 750 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

JORNALISMO – 1 VAGAS

Vaga: 123792 / Plano Piloto / Sem.: a partir do 3º / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

LETRAS – COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO – 1 VAGA

Vaga: 125708 / Taguatinga / Sem.: a partir do 3º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 750 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

LOGISTICA – 1 VAGA

Vaga: 125391 / Guará / Sem.: a partir do 3º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

NUTRIÇÃO – 1 VAGA

Vaga: 123769 / Asa Sul / Sem: entre o 1º e o 3° / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 750 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

PEDAGOGIA – 4 VAGAS

Vaga: 123921 / Samambaia / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 5 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 124651 / Park Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 124650 / Jardim Botânico / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 126388 / Vicente Pires / Sem.: a partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

PUBLICIDADE E PROPAGANDA – 2 VAGAS

Vaga: 126724 / Asa Sul / Sem.: a partir do 4º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 126734 / Asa Sul / Sem.: a partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

PUBLICIDADE E PROPAGANDA – CIENCIAS ECONOMICAS – ADMINISTRAÇÃO – 1 VAGA

Vaga: 126628 / Guará / Sem.: a partir do 3º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

PSICOLOGIA – JORNALISMO – LETRAS – 1 VAGA

Vaga: 125938 / Planaltina / Sem.: Entre o 8º e o 12° / Carga Horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

RELAÇÕES INTERNACIONAIS – 1 VAGA

Vaga: 124125 / Esplanada dos Ministérios / Sem.: a partir do 2º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 787,98 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

SECRETARIADO – ARQUIVOLOGIA – BIBLIOTECONOMIA – 1 VAGA

Vaga: 126517 / Asa Sul / Sem.: a partir do 1º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – 1 VAGAS

Vaga: 125178 / Esplanada / Sem.: a partir do 3º / Carga Horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1125,69 / Benefícios: auxílio transporte / Número de vagas: 1