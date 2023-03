1.822 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

E EuEstudante

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas pelos agentes de integração do Distrito Federal. Não somos responsáveis por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos. Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

MPF-DF

Vagas de estágio 1

O Ministério Público do Distrito Federal (MPF-DF) abriu processo seletivo para contratação de estagiários de nível superior em administração, arquitetura, comunicação social e tecnologia da informação. Além da contratação, o processo, que ocorrerá de forma presencial, tem por objetivo a formação de cadastro reserva para atendimento das demandas da Procuradoria da República no Distrito Federal. O estágio, com jornada semanal de 20 horas, conta com bolsa no valor de R$ 976 e R$ 11 de auxílio transporte por dia estagiado. Inscrições devem ser realizadas até 28 de março pelo site: https://bit.ly/42xsgyG .

Hospital da Criança

Estágio em TI 2

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com inscrições abertas para processo seletivo de estágio para o Hospital da Criança José Alencar (HCB). As vagas são destinadas a estudantes matriculados no ensino superior em gestão da informação, análise de sistemas, ciências da computação, sistemas de informação, tecnologia da informação, informática, rede de computadores e engenharia da computação. As inscrições devem ser realizadas até 27 de março, por meio do link: pp.ciee.org.br/vitrine/8717/detalhe.

Itaú Unibanco

Programa de estágio

O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para um Programa de Estágio Corporativo direcionado a pessoas negras (pretas e pardas). As vagas são para a área de crédito pessoa física, responsável por definir as regras de elegibilidade e diretrizes para a concessão de crédito para os clientes do Itaú Unibanco. As pessoas interessadas nas vagas de estágio podem se candidatar até 2 de abril no portal de Carreiras do banco: https://bit.ly/3ltIO9R . Algumas das atuações desses profissionais da área de Crédito PF são: atividades que envolvem indicadores, acompanhamento de mercado e definições de regras e políticas de crédito para correntistas e não correntistas do Itaú, entre outras. Para o estágio corporativo, o banco busca pessoas que queiram contribuir com a inovação do setor financeiro e que estejam dispostas a encarar novos desafios e aprender continuamente.

Quer ser um estagiário do Google?

Engenharia de software

Quer ser um estagiário do Google? Até 5 de abril o Google Brasil está com inscrições abertas para estágio na área de Engenharia de Software. Este ano, as vagas serão remotas e os selecionados terão a opção de trabalhar a distância ou de forma híbrida no Centro de Engenharia de Belo Horizonte. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa estar matriculado na graduação, no mestrado ou no doutorado em ciências da computação ou áreas técnicas com previsão de conclusão para dezembro de 2023, em uma universidade brasileira. Com duração de 14 semanas, cerca de 3 meses, o estágio inicia em agosto com 30 horas semanais para licenciatura e 40 horas semanais para mestrado e doutorado. As inscrições podem ser realizadas pelo site de carreiras. Além do mais, o Google oferece canais dedicados para inscrições de pessoas negras e pessoas com deficiência.



CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola

IEL - Instituto Euvaldo Lodi

IF - Estágios Instituto Fecomércio

ESPRO - Ensino Social Profissionalizante

BRASÍLIA - Estágios

CIEE(Centro de Integração Empresa-Escola)

Localização:EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste

Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30

Posto Católica (QS 07 Lote 1 EPCT Águas Claras), das 10h às 16h

Telefone: (61) 3701-4811

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.

» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:

» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30

» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h

» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h

» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP

IEL (Instituto Euvaldo Lodi)

Localização: Plano Piloto (SCN, Quadra 1, Bloco E, Ed. Central Park) e UnB (Masc Norte, Sala AT 2/20).

Atendimento: das 9h às 17h (Plano Piloto) e das 9h às 16h (UnB)

Telefone: (61) 3226-9754 (Plano Piloto) e (61) 9-99128-2294 (UnB)

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente, no escritório do IEL. É preciso apresentar CPF, carteira de identidade e comprovante de escolaridade.

IF (Instituto Fecomércio)

Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar

Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio

ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)

Telefone (61) 2026-1111

BRASÍLIA ESTÁGIOS

Endereço Fiscal: Rua das Pitangueiras Lote 06 Lojas 11/12

CEP: 71908-540 parte 100

Telefones: 61 2017-0778

Observação: Para concorrer às vagas será necessário manter um cadastro atualizado em nosso site: www.brasiliaestagios.com.br

Estudantes interessados na seleção devem enviar currículo em formato PDF para o e-mail: vagas@brasiliaestagios.com.br , colocando no assunto o número da vaga.

Horário de Funcionamento da Brasília Estágios & Empregos: Segunda à sexta-feira, de 9h às 12h e 13h às 18h (atendimento remoto).

As vagas de estágios são atualizadas e disponibilizadas diariamente no site: www.brasiliaestagios.com.br , no facebook.com/brasiliaestagios , no Instagram: @brasiliaestagios e ainda no telegram: https://t.me/+R4nhlq7L27c1NzEx .

SUPER ESTÁGIOS

(As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras

RENAPSI

Estudantes devem cadastrar o currículo no site:

EMPLOYER ESTÁGIOS

(Localização: Setor Comercial Sul, Quadra 2, Ed. São Paulo, Salas 312 a 315, Asa Sul

Telefone: (61) 3224-6737

E-mail: estagiobsb@employer.com.br

Atendimento por e-mail: brasilia@bne-empregos.com.br ou selecaobsb@employer.com.br. Informações: employerestagios.com.br

STAG ESTÁGIOS

(Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte

Telefone: (61) 3424-3101 / 3424- 3100

Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br

