Multiplan abre vagas para estágio em shoppings

CB Correio Braziliense

(crédito: Cristiano Sérgio)

A Multiplan, administradora do Park Shopping, está com inscrições abertas para o seu primeiro Programa de Estágio para atrair e desenvolver novos talentos que se identifiquem com a cultura da empresa. Os interessados podem se inscrever até 1º de agosto para concorrer a vagas no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília. Serão oportunidades para a Matriz e para os shopping centers. O processo seletivo engloba seis etapas, desde a inscrição até a admissão, previsto para ser concluído em outubro deste ano.

O principal objetivo do programa é oferecer aos estagiários a oportunidade de desenvolvimento profissional, complementando sua formação acadêmica, além de proporcionar habilidades e competências práticas em diversas áreas da Companhia. Podem se inscrever candidatos que estejam cursando o ensino superior (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo), com formação prevista a partir de junho de 2025. A carga horária é de 4 ou 6 horas, em regime presencial, por um período mínimo de 1 ano e meio a 2 anos.

As vagas disponíveis são para as áreas de administração, ciências contábeis, ciência da computação, ciências econômicas, comunicação social, design de mídias digitais, design gráfico, economia, engenharias, física, marketing, matemática, publicidade e propaganda, química, sistemas de informação. Além de áreas voltadas a tecnologia, como: tecnologias em gestão empresarial, gestão financeira, processos gerenciais e gestão de negócios, tecnologia da informação, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em gestão da informação e tecnologia em segurança da informação ou afins.

O processo seletivo inclui prova online, avaliação de competências, avaliação em grupo, entrevista final com o gestor e admissão. Os estagiários selecionados receberão uma bolsa- auxílio compatível com o mercado, vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida e assistência médica.

Para mais informações, acesse o site e as redes sociais da Multiplan. As inscrições podem ser feitas por meio do link: https://multiplan.across.jobs/.