AGU abre processo seletivo para estagiários

Advocacia Geral da União abre seleção para cadastro de reserva de estagiários - (crédito: Divulgação)

A Advocacia Geral da União (AGU) abriu processo seletivo para cadastro reserva de estagiários remunerados de nível superior. Os candidatos devem estar devidamente matriculados e cursando a partir do 2° semestre da graduação. Os cursos aceitos são: administração (2º ao 6º semestre), direito (1° ao 8° semestre), arquivologia (2º ao 6º semestre), arquitetura e urbanismo (2° ao 8° semestre), biblioteconomia (2º ao 6º semestre), cinema (2º ao 6º semestre), ciências contábeis (2º ao 6º semestre), engenharia civil (2° ao 8° semestre) e letras (2º ao 6º semestre).



As vagas estão distribuídas nas unidades que ficam em São Paulo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. As inscrições podem ser feitas pelo site do Centro de Integração Empresa-escola (CIEE) até as 12 horas de 4 de agosto, sem cobrança de taxa de inscrição.

O valor da bolsa-auxílio é de R$ 787,98 para carga horária de 4 horas e R$ 1.125,69 para 6 horas. O auxílio transporte é de R$ 10 por dia com reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para aqueles que se autodeclaram negros ou pardos.

A prova objetiva on-line será composta de 40 questões: dez de português, cinco de conhecimentos gerais e 25 de conhecimentos específicos para o curso de direito. Para os demais cursos serão 15 de português, dez de conhecimentos gerais e dez de informática. O conteúdo programático está disponível para consulta no edital. O resultado final sai no dia 30 de agosto.