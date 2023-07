973 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

E EuEstudante

Neoenergia

Tem vaga para BSB

A Neoenergia, uma das empresas líderes do setor de energia brasileiro, está com incrições abertas para o Programa de Estágio 2023. As inscrições estão abertas em cinco estados – Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo –, além do Distrito Federal. As vagas estão disponíveis para estudantes de ensino superior, tecnólogo e técnico. Este ano, o foco do programa é para os cursos de administração, arquitetura e rrbanismo, ciência atuária, ciência da computação, contabilidade, economia, eletrotécnica, engenharias (civil, computação, elétrica e produção) e sistema da computação. Entre os benefícios, os aprovados terão direito a: bolsa auxílio; vale-refeição ou vale-alimentação; auxílio transporte; programa de idiomas; plano de atividades esportivas; e participação em programas de descontos em instituições parceiras. A dedicação é de seis horas diurnas, em horário comercial, em modelo presencial.

Funai

Estágio

O processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários de nível médio e superior da Funai está aberto em 19 estados e no Distrito Federal até 28 de julho. Durante a seleção, o candidato pode ser contratado pelo período de seis meses, nos quais deverá atuar em jornadas de 20 horas semanais, com remunerações que variam nos valores de R$ 486,05 a R$ R$ 787,98. Além disso, o estudante também deve receber auxílio transporte de R$ 10 por dia útil trabalhado. Em Brasília, as vagas ofertadas são para as áreas de técnico em administração; técnico em contabilidade; técnico em informática; técnico em recursos humanos; técnico em secretariado; administração; análise de sistemas; antropologia; arquitetura e urbanismo; arquivologia; biblioteconomia; ciência ou engenharia da computação; ciências contábeis; ciências sociais ou sociologia; comunicação social; direito; engenharia ambiental; engenharia civil; geografia; gestão ambiental; gestão pública; jornalismo; psicologia; recursos humanos; secretariado executivo; sistemas de informação e ensino médio regular. Os interessados devem se inscrever pelo link https://shre.ink/9ZrQ .

Localização:EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste

Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.

» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:

» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30

» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h

» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h

» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP

IEL (Instituto Euvaldo Lodi)

Localização: Plano Piloto (SCN, Quadra 1, Bloco E, Ed. Central Park) e UnB (Masc Norte, Sala AT 2/20).

Atendimento: das 9h às 17h (Plano Piloto) e das 9h às 16h (UnB)

Telefone: (61) 3226-9754 (Plano Piloto) e (61) 9-99128-2294 (UnB)

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente, no escritório do IEL. É preciso apresentar CPF, carteira de identidade e comprovante de escolaridade.

IF (Instituto Fecomércio)

Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar

Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027

O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio

ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)

Telefone (61) 2026-1111

BRASÍLIA ESTÁGIOS

Endereço Fiscal: Rua das Pitangueiras Lote 06 Lojas 11/12

CEP: 71908-540 parte 100

Telefones: 61 2017-0778

Observação: Para concorrer às vagas será necessário manter um cadastro atualizado em nosso site: www.brasiliaestagios.com.br

Estudantes interessados na seleção devem enviar currículo em formato PDF para o e-mail: vagas@brasiliaestagios.com.br , colocando no assunto o número da vaga.

Horário de Funcionamento da Brasília Estágios & Empregos: Segunda à sexta-feira, de 9h às 12h e 13h às 18h (atendimento remoto).

As vagas de estágios são atualizadas e disponibilizadas diariamente no site: www.brasiliaestagios.com.br , no facebook.com/brasiliaestagios , no Instagram: @brasiliaestagios e ainda no telegram: https://t.me/+R4nhlq7L27c1NzEx .

SUPER ESTÁGIOS

(As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras

RENAPSI

Estudantes devem cadastrar o currículo no site:

EMPLOYER ESTÁGIOS

(Localização: Setor Comercial Sul, Quadra 2, Ed. São Paulo, Salas 312 a 315, Asa Sul

Telefone: (61) 3224-6737

E-mail: estagiobsb@employer.com.br

Atendimento por e-mail: brasilia@bne-empregos.com.br ou selecaobsb@employer.com.br. Informações: employerestagios.com.br

STAG ESTÁGIOS

(Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte

Telefone: (61) 3424-3101 / 3424- 3100

Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br

* As vagas podem ser alteradas sem aviso prévio pelos agentes de integração

