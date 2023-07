Companhia aérea Azul abre inscrições para estágio

CB Correio Braziliense

Programa de estágio na Azul - (crédito: Divulgação/Linkedin)

A Companhia aérea Azul está com as inscrições abertas para novo processo seletivo. Os candidatos podem se inscrever até 16 de agosto pelo site: https://shre.ink/9lMs. A oportunidade é para atuação nas cidades localizadas no Estado de São Paulo, Barueri, Jundiaí e Campinas.

As vagas são destinadas para o novo programa de estágio #SemFiltro, que oferece oportunidade de aceleração de carreira para várias áreas. O programa terá uma duração máxima de 24 meses (dois anos) e é aberto para estudantes de vários cursos. Entre as áreas de atuação estão: Engenharia, Operações e Negócios; Finanças; Humanas; e Tecnologia. A carga horária é 6h por dia, matutino ou vespertino.

Os pré-requisitos são: ser estudante do ensino superior ou tecnólogo, a partir do 2º semestre e que tenha 18 anos ou mais. As etapas do processo seletivo são inscrições, teste online, fit cultural Azul, oficina de ideias (presencial), entrevista final (presencial) e contratação.