Ibama reabre inscrições para estágio e publica novo edital

CB Correio Braziliense

Sede do IBAMA, no Setor de Clubes Norte. - (crédito: Antonio Cunha/Esp. CB/D.A Press )

O processo seletivo de estágio no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis(Ibama) teve as inscrições prorrogadas. Os interessados podem se inscrever até 24 de agosto pelo site: https://shre.ink/aDl6. O certame oferece 40 vagas, sendo 27 para ensino superior e 13 para ensino médio. A carga horária é de 20 horas semanais - 4 horas/dia.



Requisitos para as vagas: os estudantes do ensino médio (regular, técnico ou educação de jovens e adultos - EJA) devem estar no 1º ou 2º ano, já os de ensino superior a partir do 3º semestre. Ambos precisam estar matriculados e ter frequência efetiva em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Ainda também, devem ter atividade de estágio prevista em seu projeto pedagógico. O vínculo com a instituição de ensino deve ser comprovado por declaração acadêmica e histórico escolar.



As vagas serão distribuídas entre as superintendências do Instituto: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina,São Paulo e Brasília.



Além dessa oportunidade, outro edital foi publicado, com inscrições até 21 de agosto. Podem concorrer estudantes do ensino médio e ensino superior das cidades: Juazeiro (BA), Ilhéus (BA), Vitória (ES), Curitiba (PR) para Ensino Médio e Brasília (DF), São Luiz (MA), Campo Grande (MS), Natal (RN), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Salvador (BA), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Governador Valadares (MG), Cuiabá (MT), Recife (PE), Teresina (PI), Rio de Janeiro (RJ), Caraguatatuba (SP), Palmas (TO), Curitiba (PR) para ensino superior.



As regras são iguais a do primeiro certame, e para se inscrever é pelo mesmo site: https://shre.ink/aDl6.