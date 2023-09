Vivo abre mais de 100 novas vagas em programa de aprendizagem

CB Correio Braziliense

A Vivo está ofertando mais de 100 posições focadas em tecnologia para seu programa de aprendizagem. As vagas serão distribuídas em nove estados brasileiros, além do Distrito Federal. Os candidatos devem ter entre 16 e 21 anos, estarem matriculados ou já terem finalizado o ensino médio. Pessoas com deficiência não têm restrição etária e, do total de vagas, 50% são destinadas a jovens negros. A seleção dos candidatos ocorrerá totalmente online.

Além das aulas obrigatórias que o aluno deve manter em sua instituição educacional, o programa oferece uma formação que será realizada por meio de uma trilha digital, oficinas ao vivo e atividades práticas, com módulos para uma aprendizagem mais ágil e constante, trocas de experiências com ex-aprendizes e gestores, além de profissionais experientes no mercado tech.



Os benefícios incluem remuneração alinhada ao mercado, coberturas médica e odontológica, seguro de vida e um dia livre no aniversário do aprendiz. A admissão dos aprovados está prevista para janeiro de 2024. As candidaturas podem ser realizadas até 13 de outubro pelo link: https://shre.ink/ngG1.