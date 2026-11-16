Correio Braziliense

Hospital da Criança de Brasília recebe inscrições para jovem aprendiz - (crédito: Vinícius de Melo / Agência Brasília)

*Por Ana Bispo Calisto

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) recebe até esta quarta-feira (18) inscrições para o processo seletivo de Jovem Aprendiz. A seleção é destinada à formação de cadastro reserva para oportunidades na instituição.

Podem participar jovens de 18 a 21 anos e 11 meses que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. As inscrições começaram em 11 de novembro e devem ser realizadas gratuitamente pelo site da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), responsável pelo cadastramento dos candidatos.

A jornada prevista é de 30 horas semanais, com remuneração calculada com base no salário mínimo por hora. Entre as atividades estão organização de documentos, apoio às rotinas administrativas, atendimento interno e utilização dos sistemas do hospital.

O processo seletivo contará com análise curricular, prova de conhecimentos, comprovação de documentos, avaliação comportamental e entrevista. A prova terá 20 questões de língua portuguesa, incluindo gramática e interpretação de texto. Para aprovação, será exigida nota mínima de seis pontos.

As convocações serão enviadas por e-mail. Por isso, os candidatos devem manter os dados cadastrais atualizados e acompanhar os comunicados publicados pela Renapsi e pelo HCB.

Conforme o edital nº 189/2026, o cadastro reserva terá validade de 12 meses, contados a partir da divulgação do resultado final. A aprovação não garante contratação imediata, pois as admissões dependerão das necessidades do hospital.





Anote

Prazo de inscrição: até quarta-feira (18)

até quarta-feira (18) Público-alvo: jovens de 18 a 21 anos e 11 meses

jovens de 18 a 21 anos e 11 meses Escolaridade: ensino médio em andamento ou concluído

ensino médio em andamento ou concluído Carga horária: 30 horas semanais

30 horas semanais Inscrições pelo site: renapsi.org.br

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá