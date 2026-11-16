*Por Ana Bispo Calisto
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) recebe até esta quarta-feira (18) inscrições para o processo seletivo de Jovem Aprendiz. A seleção é destinada à formação de cadastro reserva para oportunidades na instituição.
Podem participar jovens de 18 a 21 anos e 11 meses que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. As inscrições começaram em 11 de novembro e devem ser realizadas gratuitamente pelo site da Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi), responsável pelo cadastramento dos candidatos.
A jornada prevista é de 30 horas semanais, com remuneração calculada com base no salário mínimo por hora. Entre as atividades estão organização de documentos, apoio às rotinas administrativas, atendimento interno e utilização dos sistemas do hospital.
O processo seletivo contará com análise curricular, prova de conhecimentos, comprovação de documentos, avaliação comportamental e entrevista. A prova terá 20 questões de língua portuguesa, incluindo gramática e interpretação de texto. Para aprovação, será exigida nota mínima de seis pontos.
As convocações serão enviadas por e-mail. Por isso, os candidatos devem manter os dados cadastrais atualizados e acompanhar os comunicados publicados pela Renapsi e pelo HCB.
Conforme o edital nº 189/2026, o cadastro reserva terá validade de 12 meses, contados a partir da divulgação do resultado final. A aprovação não garante contratação imediata, pois as admissões dependerão das necessidades do hospital.
Anote
- Prazo de inscrição: até quarta-feira (18)
- Público-alvo: jovens de 18 a 21 anos e 11 meses
- Escolaridade: ensino médio em andamento ou concluído
- Carga horária: 30 horas semanais
- Inscrições pelo site: renapsi.org.br
*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá