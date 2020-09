LAIOB oferece bolsas de até 100% para estudar na Ohio University (EUA)

E EuEstudante

O LAIOB Experience tem como objetivo proporcionar oportunidades de estudo mais acessíveis para profissionais brasileiros - (foto: Ohio University/Divulgação)

Um dos objetivos dos estudantes e profissionais no Brasil é a possibilidade de fazer cursos no exterior, seja de graduação, especialização ou até de curto período. O destino, na maioria das vezes, são os Estados Unidos, onde o mercado está inovando. Mas ter a oportunidade de arcar com os custos de uma viagem e dos estudos é um desafio para muitos. Para auxiliar na realização desses sonhos de maneira acessível, o Laiob Experience oferece bolsas de estudo para cursos de duas semanas na Ohio University. O grupo do qual o programa faz parte, o Laiob - Latin America Institute of Business, tem como principal objetivo ampliar as oportunidades dos profissionais brasileiros com bolsas para cursos em parceria com a universidade americana. A instituição de ensino está entre as 15 melhores faculdades de negócios dos EUA.





O Laiob Experience está com a oferta de uma bolsa integral (100%), duas de 70% e um número limitado de bolsas de 50% e 30%. Os programas oferecidos tem duração de duas semanas com a carga horária de 64 horas. Trinta e duas horas são do curso matutino inglês para negócios, aula opcional e já incluída no valor das bolsas. A outra parte da carga horária é para o curso escolhido: gestão, finanças corporativas, gestão de marketing estratégico ou gestão de projetos.



Perfil dos candidatos

Os interessados no processo de seleção devem ser graduados ou graduandos maiores de 18 anos, com inglês avançado e que estejam incluídos no público-alvo de cada curso descrito no site: www.laiob.com. Os critérios de avaliação contam com nível de inglês dos candidatos, experiência profissional, histórico acadêmico, experiências de vida, respostas às perguntas motivacionais e o desempenho na entrevista. Importante salientar que critérios socioeconômicos não são levados em consideração pela Ohio University em conjunto com a banca responsável pela concessão das bolsas de estudos.



O que inclui

As bolsas de 100% irão contemplar todo o valor do curso, e também a acomodação, alimentação, visita a empresas da região e o transporte do aeroporto até o local da universidade. Enquanto as bolsas de 70%, 50% e 30% também incluem os mesmos benefícios e terão um abatimento de acordo com as porcentagens no valor total do curso. Passagem aérea, seguro saúde, despesas com visto e a taxa de matrícula da universidade (USD 120) não estão inclusos na bolsa.



Passo a passo



A oportunidade é válida para as turmas de julho de 2021, para concorrer às bolsas, os candidatos devem seguir os seguintes passos:



1. Acesse o link

2. Preencha e envie o formulário de aplicação;



As inscrições poderão ser feitas até 27/09, às 23h59. Após a avaliação dos formulários, os aprovados nesta primeira fase participarão das entrevistas durante 28/9 até 16/10. O resultado final será divulgado nas páginas oficiais do LAIOB (website e LinkedIn) em 19/10.