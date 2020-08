IFB oferta mais de 200 vagas gratuitas para cursos superiores

E Eu E Estudante

IFB oferta 219 vagas de cursos de graduação para os câmpus Brasília e Planaltina com avaliação pela nota do Enem - (foto: Douglas Vilaça/Acervo IFB/Divulgação)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está com as inscrições abertas para cursos superiores gratuitos nas unidades em Brasília e Planaltina. Ao todo, são 219 vagas para graduações como tecnologia em eventos e licenciatura em biologia.



No Câmpus Brasília, são 186 vagas para sete cursos superiores, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Algumas das graduações são em gestão pública, licenciatura em dança e tecnologia em sistemas para internet. O processo seletivo será feito por meio da nota do Enem de 2019 com inscrições até 6 de setembro. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente, em lista única por curso e tipo de vaga, de acordo com a nota obtida no exame. A convocação para matrícula está prevista para 30 de setembro.



Vagas de Graduação - IFB Câmpus Brasília

Licenciatura em dança matutino - 30 vagas



Tecnologia em gestão pública vespertino - 40 vagas



Tecnologia em gestão pública noturno - 40 vagas



Tecnologia em eventos matutino - 16 vagas



Tecnologia em sistemas para internet vespertino - 30 vagas



Tecnologia em sistemas para internet noturno - 30 vagas



Planaltina



No Câmpus Planaltina, são 33 vagas remanescentes, apenas no turno vespertino, para dois cursos: agroecologia e licenciatura em biologia. O processo de seleção também será efetuado de acordo com as notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio, podendo o estudante escolher entre os resultados de 2019, 2018 ou 2017. As inscrições podem ser feitas até 25 de setembro.



Vagas de Graduação - IFB Câmpus Planaltina



Agroecologia - 25 vagas



Licenciatura em biologia - 8 vagas



Inscrição



Para ambas as seleções, os interessados devem efetuar a inscrição on-line por meio do site: Importante ressaltar que, para todas as vagas, o instituto oferece cadastro reserva aos candidatos que se encaixem nos critérios. As informações em relação à documentação comprobatória necessária neste caso e outras dúvidas estão disponíveis nos editais em www.ifb.edu.br.