Capes prorroga a vigência das bolsas de mestrado e doutorado

Capes prorroga bolsas de mestrandos e doutorandos por mais 90 dias - (crédito: Kimberly Farmer/ Unsplash)

Os 28.324 mil bolsistas alunos de mestrado e doutorado poderão contar com o benefício por mais 90 dias. A decisão foi tomada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e visa reduzir os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. Com a prorrogação do auxílio, os estudantes poderão concluir seus trabalhos com maior tranquilidade.



As instituições de ensino superior (IES) solicitaram diretamente no Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA) o benefício. Durante o período de extensão do auxílio as cotas continuarão preenchidas e nenhum novo bolsista poderá ser incluído.



A Capes também adotou outras medidas para ajudar os beneficiados durante esse período de isolamento social. As ações atenderam à pós-graduação e à formação de professores da educação básica, além de auxiliar pesquisadores que estavam no exterior. Para respaldar o desenvolvimento científico e tecnológico serão investidos R$200 milhões. 2.600 bolsas estão sendo concedidas pelo Programa de Combate a Epidemias.