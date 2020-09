Casa Thomas Jefferson promove evento on-line sobre graduação nos EUA

E EuEstudante

Casa Thomas Jeffersons promove evento on-line sobre estudos no EUA

A Feira EducationUSA será on-line este ano e totalmente gratuita. O objetivo aproxima brasileiros Interessados em fazer graduação, mestrado ou doutorado nos EUA. Os participantes terão oportunidade de conversar com oficiais de admissão das universidades. Quem participar do encontro poderá conhecer melhor o processo de seleção, cursos, bolsas e ter acesso à outras informações. A iniciativa é uma parceria da Casa Thomas Jefferson com o EducationUSA e com a Embaixada dos Estados Unidos e será realizada em 19 deste mês. As inscrições são feitas pelo site.





A programação contará com palestras sobre o sistema educacional norte-americano, dicas de como obter o visto de estudante, exames exigidos para ingressar nas faculdades, entre outros esclarecimentos. As mesas virtuais contarão com a presença de representantes de mais de 100 universidades e instituições de ensino superior.



O Brasil está entre os 10 países que mais enviam alunos para os EUA. São mais de 16 mil estudantes brasileiros cursando graduação, mestrado, doutorado ou fazendo cursos de curta duração. A Feira irá auxiliar discentes e profissionais que visam seguir uma carreira internacional, mas que ainda não têm conhecimento sobre como funciona o processo ou não sabem por onde começar. A lista completa de universidades que estarão presentes no encontro pode ser acessada aqui.