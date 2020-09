FGV abre inscrições para mestrado em Brasília e no Rio de Janeiro

E EuEstudante

Fundação Getulio Vargas oferta mestrado em políticas públicas e governo em Brasília - (crédito: FGV/Divulgação)

A Fundação Getulio Vargas está com as inscrições abertas para oito cursos de mestrado no Rio de Janeiro e um em Brasília. Candidatos podem escolher entre as opções acadêmica ou profissional para as áreas de administração, direito, história, matemática, economia, e políticas públicas e governo. Interessados podem se inscrever por meio do site Mestrado Unificado FGV até 13 de novembro.

Em Brasília, a Escola de Políticas Públicas e Governo (FGV EPPG) oferta o mestrado acadêmico em Políticas Públicas e Governo. A formação tem como objetivo formar líderes que desenhem políticas públicas aderentes às necessidades urgentes dos cidadãos, com a aplicação de métodos de gestão pública na fronteira do conhecimento. Para mais informação, acesse o site Mestrado Brasília FGV.

Já no Rio de Janeiro, as opções de mestrado têm datas distintas de inscrição. Todas as informações podem ser acessadas por meio do site da FGV Rio.



Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (FGV EBAPE)

- Mestrado Profissional em Administração Pública

O mestrado é voltado para dirigentes, gestores e profissionais que atuam em órgãos públicos da administração direta e indireta, nas diversas esferas do governo. Inscrições até 18 de novembro.

- Mestrado Profissional em Gestão Empresarial

Programa direcionado a graduados que atuem ou que visem atuar em administração de empresas. Possibilita o desenvolvimento da capacidade gerencial empreendedora, prestar consultoria, exercer funções de direção ou gerência, e lecionar em escolas e instituições de ensino superior. Inscrições até 18 de novembro.

- Mestrado Acadêmico em Administração

O programa de mestrado é ministrado em inglês e prepara o aluno para o ingresso no doutorado. Há uma abordagem interdisciplinar, e é voltado para graduados em diferentes áreas, como economia, engenharia, computação e psicologia. Inscrições até 11 de dezembro.



Escola de Direito do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio)

- Mestrado Acadêmico em Direito da Regulação

Programa é voltado para análise e aprimoramento do modelo de atuação estatal ancorado na regulação. O curso, além de passar por debates sobre recentes transformações do Estado Administrativo, também aborda temáticas relacionados à concepção, à implantação e ao monitoramento de políticas públicas, ao desenvolvimento de setores de infraestrutura, à definição e implementação, via regulação, de objetivos constitucionais importantes, como a livre-iniciativa e a defesa da concorrência. Inscrições até 21 de outubro.

Escola de Ciências Sociais (FGV CPDOC)

- Mestrado Acadêmico em História, Política e Bens Culturais

O curso tem como objetivo formar profissionais atualizados nos debates metodológicos que caracterizam o campo da história e das ciências sociais, com foco na dimensão histórica dos fenômenos sociais e na adoção de uma perspectiva interdisciplinar. A ideia é que os profissionais estejam inseridos em redes nacionais e internacionais de produção de conhecimento. Inscrições até 3 de novembro.

- Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais

Direcionado àqueles que atuem ou queiram atuar no planejamento, elaboração, desenvolvimento, gestão, assessoramento, difusão, acompanhamento ou avaliação de atividades e propostas para bens culturais ou para projetos sociais. Inscrições até 3 de novembro.

Escola de Matemática Aplicada (FGV EMAp)

- Mestrado Acadêmico em Modelagem Matemática

O programa capacita para a análise de cenários e a tomada de decisões em situações de uso intensivo de dados e informação, além de formar pesquisadores na área. Podem se inscrever graduados em matemática, estatística, matemática aplicada, física, engenharia e áreas correlatas. Inscrições até 30 de novembro.

EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças (FGV EPGE)

- Mestrado Profissional em Economia e Finanças

O curso proporciona uma formação sólida e aprofundada, por meio da aplicação de teorias de economia e finanças e abordagem das questões atuais do mercado financeiro, organização empresarial e políticas econômicas. Profissionais que desejam se aprofundar em técnicas e práticas nos principais conceitos de economia e finanças podem se candidatar. Inscrições até 8 de dezembro.