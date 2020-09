IDP abre turmas para o 2º semestre de pós-graduação em direito a distância

CB Correio Braziliense

(crédito: IDP/Divulgação)

A Escola de Direito de Brasília do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (EDB/IDP) está com inscrições abertas para a pós-graduação on-line em diversas áreas do direito. São elas: Direito Tributário, Direito Eleitoral, Direito Penal e Processual Penal, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Compliance.



As matrículas ocorrerão até a próxima sexta-feira (25/9) pelo site oficial da instituição e são, de acordo com a faculdade, por ordem de chegada. Foram disponibilizadas 40 vagas para cada uma das turmas, e o início das aulas está previsto para este mês.



A faculdade, que tem entre seus sócios-fundadores o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, explica que, apesar de ser um curso a distância, parte das aulas on-line são transmitidas ao vivo, a fim de gerar um “debate com professores que chegaram ao topo da carreira jurídica” para desenvolvimento do pensamento crítico.



Além disso, a instituição fornece um plano de estudos personalizado com base nos objetivos de carreira do aluno e do conhecimento prévio da disciplina.



“Com o IDP Online, buscamos conectar alunos de todo o Brasil à nossa comunidade acadêmica de Brasília e de São Paulo, e transformar mais vidas por meio do reconhecimento acadêmico e da valorização profissional de nossos alunos”, ressalta a faculdade, em nota.



Destaque no exame da Ordem



A Escola de Direito de Brasília do IDP tem tradição no Exame de Ordem e, no contexto do Distrito Federal, reveza o pódio do índice de aprovação dos estudantes com a Universidade de Brasília (UnB). Houve edições em que a faculdade particular ultrapassou a federal.



A instituição teve nota 5 no último Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e possui destaque em levantamento da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



O IDP, com taxa de aprovação no exame da Ordem de 50,3% entre seus 191 concorrentes, ficou em 28º lugar nacionalmente, e no segundo lugar em Brasília. A escola se sobressai na rede privada: o IDP ficou em segundo lugar entre as instituições particulares do país, atrás apenas das Faculdades Integradas de Vitória (10º colocada nacionalmente no ranking geral).