Gabriela Prioli fará live sobre protagonismo na vida profissional

Advogada e professora universitária Gabriela Prioli fará live sobre protagonismo profissional, em parceria com a São Judas - (crédito: Universidade São Judas/Divulgação)

O mercado de trabalho passou a exigir mais prática e menos teoria. Principalmente durante a pandemia, as demandas têm se adaptado ao contexto atual. Para atender essas peculiaridades do mundo trabalhista, a Universidade São Judas, oferece 39 cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento. Além disso, a universidade traz Gabriela Prioli, advogada e comentarista da CNN Brasil, como embaixadora do programa. A também professora universitária mediará lives sobre a importância de um profissional bem preparado e o papel das universidades para promoverem uma educação de qualidade no cenário pós-pandemia.



Prioli se destaca por romper padrões e falar sobre política de forma didática, e os temas educação continuada, futuro do trabalho, desenvolvimento profissional em um mundo competitivo e competências técnicas e pessoais já foram abordados. A próxima live será sobre protagonismo na vida profissional nesta quinta-feira (24) às 20h. Para participar, basta acessar o site Ressignificar. A última transmissão está marcada para 8 de outubro sobre a temática networking.



O programa de pós-graduação da São Judas é voltado para as unidades Butantã, Santo Amaro, Paulista, Jabaquara, Santana, Vila Leopoldina, Guarulhos, São Bernardo do Campo e Santos. Os interessados poderão escolher entre alguns cursos como agroindústria 4.0, gestão da produção industrial, cidades inteligentes, auditoria em saúde e gestão da qualidade, enfermagem hospitalar, neuropsicologia, estética avançada: biomedicina e neurociência aplicada à educação. As aulas serão híbridas, com conteúdos remotos e encontros presenciais a cada módulo. Para obter mais informações sobre o programa, acesse o site da Universidade São Judas.



Além disso, os estudantes terão acesso gratuito à plataforma da HSM, universidade 100% on-line criada pelo ecossistema de educação executiva do Brasil. Em relação à estrutura da universidade, todas as unidades contam com mais de 150 laboratórios e equipamentos de última geração. A São Judas também investe em tecnologia, para colocar os alunos no centro do processo de ensino e aprendizagem, e melhora o desempenho das turmas ao propor atividades colaborativas. Essas ações permitem uma comunicação mais dinâmica e participativa entre professores e estudantes.