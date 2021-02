Santander abre inscrições para o Programa Santander Graduação 2021

E EuEstudante

(crédito: Element5 Digital em Unsplash)

Estão abertas as inscrições para o Programa Santander Graduação 2021, que irá oferecer 1.520 bolsas no valor de 300 ao mês durante um ano para estudantes de graduação e pós-graduação de 284 universidades. A UnB é uma dessas instituições. Interessados devem se inscrever pelo site do Santander Becas até 11 de abril.

Para participar, o estudante deve ter excelência acadêmica, frequência na instituição de ensino durante todo o programa, desde a inscrição até a conclusão, estar inscrito no programa e estar em situação de vulnerabilidade social, este último não é de caráter obrigatório, mas preferencial. Cabe à instituição participante divulgar o edital com os requisitos gerais do Santander Graduação e específicos da própria universidade.

Ao se inscrever no programa, todos os candidatos terão acesso a 30 dias de curso de inglês gratuito pela English Live. O curso inclui teste de nivelamento, videoaulas, acesso à comunidade internacional de alunos, certificado europeu a cada unidade concluída e 16 níveis disponíveis.

Os 50 alunos com maior quantidade de aulas e lições do curso da English Live feitas serão contemplados com a bolsa do Santander Graduação. As outras 1470 bolsas do total ofertado pelo programa serão pela seleção da universidade.

O anúncio do resultado será feito em 8 de maio e os selecionados têm até o dia 14 do mesmo mês para confirmar a participação. Contemplados devem ter conta corrente, de preferência universitária, ativa no Santander.

Em caso de mudança de instituição ou interrupção do curso, a bolsa será cancelada