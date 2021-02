Programa de bolsas de estudos oferece mentoria para jovens negros

E EuEstudante

(crédito: Element5 Digital em Unsplash)

O processo seletivo de Líderes Estudar, programa da Fundação Estudar que oferece bolsas de estudo de até 95% para graduação e pós-graduação está com inscrições abertas. Em parceria com o ID_BR (Instituto Identidades do Brasil), a fundação vai oferecer mentoria para jovens negros que desejam participar da seleção. As inscrições para a orientação são até 21 de fevereiro e para o Líderes Estudar até 5 de abril.

Para participar, os candidatos devem ter entre 16 e 34 anos, ter nacionalidade brasileira e estar em processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior. As inscrições devem ser feitas neste link.

São aceitos estudantes de todo o país, em intercâmbio acadêmico ou duplo diploma no exterior, graduação completa no exterior ou pós no exterior.

A iniciativa busca atrair mais jovens negros para a seleção e auxiliar na promoção da igualdade social. De acordo Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar, o objetivo é “encontrar os talentos negros que se destacam acadêmica e profissionalmente".

As vagas são limitadas e não garantem a bolsa de estudos. Além da bolsa da Fundação, os estudantes que forem selecionados pelo programa farão parte da rede de bolsistas do programa "Sim à Igualdade Racial", do ID_BR.

Saiba mais:

O Programa de Líderes existe desde 1991 e foi o projeto pioneiro da Fundação Estudar. Com 726 líderes formados em 113 universidades, a iniciativa oferece, além da bolsa de estudos, mentoria, conexão com grandes executivos, cursos, fóruns e outras atividades focadas no desenvolvimento pessoal e profissional do Líder.