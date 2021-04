UnB abre inscrições para mestrado em ciências ambientais

E EuEstudante

(crédito: Isa Correa/Secom UnB)

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Profissional em Rede Nacional para o Ensino de Ciências Ambientais (Profciamb) da Universidade de Brasília (UnB) abre processo seletivo para preenchimento de vagas no mestrado profissional do Profciamb para o período letivo de 2021.

As inscrições podem ser feitas a partir desta sexta-feira (16) até 30 de abril neste site. O curso tem como público alvo os professores da rede de ensino básico, e está estruturado a partir da associação em rede de Instituições de Ensino Superior (IES) de todas as regiões do país.

Nesta primeira etapa agrega nove universidades: Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual de Maringá, Universidade de São Paulo, UnB, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Estadual de Feira de Santana, Universidade Federal do Amazonas e Universidade Federal do Pará. Além disso, são mais de 120 orientadores.

Confira o perfil das vagas ofertadas

Serão oferecidas até 20 vagas, sendo até quatro para candidatos autodeclarados negros. Serão oferecidas três vagas adicionais, sendo uma vaga para candidatos autodeclarados indígenas e uma vaga para candidatos autodeclarados quilombolas e uma adicional para candidatos com deficiência.

As provas serão feitas em 6 (conhecimentos) e 12 de maio (compreensão de texto em língua inglesa). Para mais informações, acesse o edital.