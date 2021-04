UFRB abre inscrições para processo seletivo de pós-graduação

E EuEstudante

(crédito: Divulgação / UFRB)

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) está com inscrições abertas para processo seletivo para o curso de Pós-Graduação em Educação e Interdisciplinaridade, em nível de especialização. Candidatos ao curso em nível de especialização podem se inscrever até 14 de maio pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

No ato de inscrição, há o pagamento da taxa no valor de R$ 55. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição serão analisados até o próximo dia 20 de abril.

Voltado para egressos dos cursos de licenciatura da UFRB e profissionais na educação básica, o curso visa fomentar o desenvolvimento de pesquisas sobre educação nos territórios do Recôncavo da Bahia e Vale do Jiquiriçá. A universidade também objetiva promover a articulação com a educação básica na região.

São oferecidas 40 vagas, incluindo cotistas. O curso será ministrado pelo Centro de Formação de Professores (CFP) com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Criação e Inovação (PPGCI). O início das aulas está previsto para 2 de agosto.

A seleção é composta por três etapas. Na primeira, a banca de avaliação vai analisar um Pré-Projeto de Pesquisa elaborado pelo candidato. Em seguida, os candidatos selecionados são convocados para uma entrevista. A última etapa é a análise de Currículo Lattes do participante.