USP e UFSCar abrem inscrições para doutorado regular e direto

(crédito: ICMC/Divulgação)

As inscrições para o processo seletivo no doutorado e no doutorado direto do programa interinstitucional de pós-graduação em estatística (PIPGEs) estão abertas até 19 de maio. São oferecidas, respectivamente, 20 e 10 vagas. A iniciativa é uma parceira entre o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP) com o Departamento de Estatística da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

As vagas de doutorado são destinadas aos candidatos que possuem título de mestre. Enquanto as de doutorado direto são oferecidas para quem completar a graduação e obtiver a colação de grau até a data de matrícula.

Os interessados em participar do programa devem acessar o sistema de inscrição que se encontra no site do PIPGEs, onde também está disponível o acesso aos editais.

O programa foi criado em 2013 e oferece várias linhas de pesquisa. Dentre elas, o de aprendizado de máquina, probabilidade e processos estocásticos, modelos de regressão e inferência estatística. O principal objetivo da pós-graduação das instituições é formar pesquisadores com atuação direta na modelagem, descrição e estimação de fenômenos aleatórios, bem como a aplicação na indústria, na medicina, na biologia e em outras áreas.

As pós também estimulam o ambiente científico e promovem seminários regulares de pesquisa. Anualmente, realizam o programa de verão em estatística e o workshop de metódos probabilísticos e estatísticos.

Outros programas

O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação oferece também o programa de pós-graduação em ciências de computação e matemática computacional e em matemática. Além disso, há o mestrado profissional — que é oferecido pelo CeMEAI— e em matemática em rede nacional (ProfMat), ofertado em parceria com a SBM.

A entidade também oferece cursos de MBA e especialização a distância nas áreas de computação aplicada à educação, ciências e segurança de dados, inteligência artificial, big data, entre outros.