Fuvest abre inscrições para processo seletivo de pós-graduação na USP

(crédito: Marcos Santos/USP Imagens)

Na manhã desta segunda-feira (24), a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) abriu as inscrições para o processo seletivo do programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Os interessados têm até 11 de junho para se registrarem no site da fundação. São ofertadas vagas para mestrado, doutorado e doutorado direto.



No ato da inscrição, os candidatos precisam indicar as línguas estrangeiras que têm proficiência atestada, bem como as que pretendem fazer a prova de proficiência. Além disso, é necessário apontar o nível, a área e a subárea ao qual deseja concorrer. Outras informações, como o link para o currículo lattes, devem ser informadas também.



O processo seletivo é composto por três fases eliminatórias. A primeira é a comprovação de proficiência em língua estrangeira indicada no ato da inscrição. A segunda é a avaliação de conhecimentos jurídicos por meio de prova. A última é a seleção feita pelos professores orientadores do programa de pós-graduação.

Cronograma



24 de maio a 11 de junho: Período de inscrição



7 de junho: Divulgação da listagem bibliográfica



Até 15 de junho: Pagamento da taxa de inscrição da primeira fase



24 de junho: Divulgação resultado da análise das solicitações de recursos específicos para candidatos lactantes e deficientes



5 de julho: Divulgação do resultado da análise da documentação enviada na inscrição



5 a 7 de julho: Período de retificação dos documentos não aceitos



12 de julho: Divulgação da lista de inscritos nas provas da primeira fase



25 de julho: Aplicação das provas de alemão, francês e italiano



1º de agosto: Aplicação da prova de inglês



9 de agosto: Divulgação da lista de aprovados na primeira fase



Até 13 de agosto: Pagamento da taxa de inscrição da segunda fase



20 de agosto: Divulgação da lista de inscritos na segunda fase



29 de agosto: Aplicação da prova de conhecimentos jurídicos



3 de novembro: Divulgação da lista de aprovados na segunda fase; número de vagas por orientador, nível, área ou subárea e disponibilizadas para matrícula em janeiro ou em julho de 2022; critérios de seleção por orientador



8 a 11 de novembro: Período de indicação do orientador e anexação do projeto de pesquisa



12 a 30 de novembro: Seleção pelos orientadores



1º a 7 de dezembro: Segunda seleção pelos orientadores



14 de dezembro: Divulgação da lista de selecionados



15 a 20 de dezembro: Confirmação de interesse pela vaga



22 de dezembro: Disponibilização pela Secretaria da CPG-FDUSP das informações relativas ao preenchimento da ficha de inscrição