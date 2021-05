UCB abre inscrições para processo seletivo de mestrado e doutorado

E EuEstudante

(crédito: Oli Dale/Unsplash)

A Universidade Católica de Brasília (UCB) está com as inscrições abertas para o processo seletivo do programa de stictus sensu (pós-graduação) de mestrado e doutorado. Os interessados têm até 6 de junho para fazer a inscrição pelo site da UCB.

Estão sendo ofertadas oito opções de cursos, sendo elas nas áreas de ciências genômicas e biotecnologia, direito, economia pra empresas, educação física, gerontologia, governança, inovação em comunicação e economia criativa e psicologia, tecnologia e inovação. Para estarem aptos a concorrer, os candidatos precisam ter diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e outros documentos que constam nos editais que podem ser acessados pelo link. No documento, também é apresentado o cronograma do processo seletivo para cada área.



O mestrado acadêmico e profissional tem duração de dois anos e o doutorado, quatro. Os cursos de pós-graduação da universidade são bem avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). As aulas para os selecionados, ao fim do processo seletivo, devem iniciar no segundo semestre de 2021.