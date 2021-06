Gil do Vigor consegue visto para entrar nos Estados Unidos

E EuEstudante

(crédito: Reprodução / Twitter @GilDoVigor)

O ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, conseguiu, nesta terça-feira (22), tirar o visto para entrar nos Estados Unidos. O economista vai fazer PhD na na UC Davis, na Califórnia.

Consegui meu VISTOOOOOOOOO — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 22, 2021





Pilote sua vida e trace o destino de seus sonhos!

Hoje, meu visto foi aprovado e agora posso gritar ao mundo: MEU MAIOR SONHO DA VIDA SE REALIZOU!!!!!



Por favor, não desistam de seus sonhos...



???? pic.twitter.com/1KBjAGszIs — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 22, 2021

Pilote sua vida e trace o destino de seus sonhos!

Hoje, meu visto foi aprovado e agora posso gritar ao mundo: MEU MAIOR SONHO DA VIDA SE REALIZOU!!!!!



Por favor, não desistam de seus sonhos...



???? pic.twitter.com/1KBjAGszIs

— GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 22, 2021



Mais cedo, Gil comemorou que iria finalmente fazer a entrevista e disse estar com o coração acelerado pois nunca imaginou que esse dia chegaria. “Gente, sonhem, o sonho transforma!", declarou o economista para seus seguidores.

Entrevista do visto! O coração acelera pq nunca imaginei que este dia chegaria. Vontade louca de chorar (e ainda não fiz a entrevista) pois se conseguir o visto, poderei finalmente dizer que MEU SONHO SE TORNOU REALIDADE. Gente, sonhemmmm, o sonho transforma! — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) June 22, 2021

Gilberto é formado em economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde também faz o doutorado desde 2019. Além da UC Davis, ele também foi aprovado na Universidade do Texas. Ambas as aprovações aconteceram quando ele ainda estava confinado na casa do BBB.