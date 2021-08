FGV promove lives sobre as áreas dos seus cursos de graduação

E EuEstudante

(crédito: Divulgação FGV)

A Fundação Getulio Vargas promove lives gratuitas para estudantes que queiram tirar suas dúvidas sobre os cursos de graduação da FGV, seus diferenciais e o vestibular da instituição. O Dia FGV, também aberto a pais e professores, é temático, com palestras nas áreas de cada curso de graduação das escolas da FGV. No próximo sábado (21), será a vez de professores das escolas do Rio de Janeiro e de Brasília participarem dos encontros.



No Rio de Janeiro, serão seis apresentações ao longo de todo o dia 21. A programação começa às 10h, com a palestra de Matemática Aplicada; às 11h, está marcada a de administração. A primeira do período da tarde, às 13h, é a de ciências sociais; Às 15h, a de direito; e, por fim, a de economia: "Profissão economista: perfil, oportunidades e tendências do mercado de trabalho", às 16h. Já em Brasília, será realizada a live de administração pública: "Instituições Públicas e Reforma Política", às 11h.

Cada uma das lives tem link de inscrição específico. Para participar, basta acessar o site da FGV e se inscrever.