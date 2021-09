LAIOB abre inscrições para processo seletivo de bolsas de curta duração na The University of Akron

E EuEstudante

The University of Akron - (crédito: Divulgação/LAIOB)

O Laiob (Latin America Institute of Business) acaba de abrir as inscrições do processo seletivo para bolsas de estudo de até 100%, em cursos de curta duração, na The University of Akron, em Ohio, nos Estados Unidos. A universidade é considerada pela Bloomberg como uma das melhores instituições públicas de ensino superior do país na área de negócios. Os estudantes selecionados pelo Laiob garantem acesso a 12 dias de programa e 64 horas de aulas para o curso escolhido e Business English, que complementa o programa executivo.



A universidade foi considerada pela Bloomberg (empresa global de informações financeiras e notícias) como uma das melhores instituições públicas de ensino superior do país na área de negócios. Com mais de 20 mil estudantes, a universidade é localizada em uma das regiões mais populosas de Ohio, estado conhecido pela força na indústria norte-americana, berço da empresa Goodyear.



Programas disponíveis



Os participantes do processo seletivo poderão escolher um entre quatro programas exclusivos: Marketing Strategies & Innovation, Management, Innovative Project Management e Sales Management & Negotiation.



Em Marketing Strategies & Innovation, os participantes desenvolvem habilidades voltadas para inovação, mídias sociais, marcas, neuromarketing e estratégias de comunicação. No curso de Management, os estudantes têm acesso a conteúdos que incrementam a liderança, metodologias de organização, tomada de decisão e gestão multicultural.



Os métodos SCRUM e Agile, Design Thinking e gestão inovadora fazem parte da metodologia das aulas de Innovative Project Management. Em Sales Management & Negotiation, os bolsistas incrementam a liderança na área comercial, a performance em negociação e a psicologia de vendas.

Para cada curso, serão oferecidas uma bolsa integral, duas de 70% e um número limitado de bolsas de 50% e 30%. O processo seletivo avalia o nível de inglês, histórico acadêmico, experiências profissionais e de vida, entrevista e questionário com perguntas motivacionais. Não é necessário certificado de proficiência mas bom nível do idioma para acompanhamento das aulas.



As inscrições podem ser feitas no site do Latin America Institute of Business (LAIOB) até 17 de outubro. O resultado final do processo seletivo será divulgado em 8 de novembro.