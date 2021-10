FGV LAW abre processo seletivo para programa de pós-graduação

E EuEstudante

(crédito: FGV Law)

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece diversos programas de bolsas de estudos que qualificam e ampliam a diversidade de seu corpo discente. O Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da FGV Direito SP, o FGV Law, abriu as inscrições para o Programa de Diversidade do FGV LAW, até 27/10, para bolsas de estudo não-reembolsáveis.

Serão oferecidas 30 bolsas para candidatos que atendam ao perfil com renda familiar bruta de até 1,5 salário-mínimo por pessoa da família (renda per capita), patrimônio e liquidez avaliados em conjunto com a renda declarada e trajetória escolar prioritariamente em escola pública ou com bolsa em instituições particulares de ensino.

Os candidatos que tiverem interesse podem fazer o pedido da bolsa preenchendo o formulário pelo link https://forms.office.com/r/S4p9G4yFuJ, e depois preencher a ficha de inscrição para o processo seletivo em https://direitosp.fgv.br .