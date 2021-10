UCB abre inscrições para programas de mestrado e doutorado 2022

E EuEstudante

(crédito: Universidade Católica de Brasília)

A Universidade Católica de Brasília lança mais uma edição do programa de pós-graduação em Economia. O edital, aberto em setembro, está com inscrições abertas até 15/11. Ao todo, são 30 vagas para mestrado e doutorado. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link https://ucb.catolica.edu.br/portal/curso/economia/?action=filtro. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2022.



Os cursos são para profissionais formados no nível superior em economia, administração, contabilidade, matemática, estatística ou áreas correlatas que tenham interesse em fazer especialização no nicho econômico. Para os candidatos que selecionarem mestrado como opção, a prova de conhecimentos específicos será entre os dias 22 e 26/11, on-line. As entrevistas para as duas modalidades serão realizadas no período de 29/11 a 3/12, os resultados serão divulgados 7/12.



As duas modalidades acadêmicas são reconhecidas com conceito 6 na última avaliação quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Esse reconhecimento coloca o Programa de Economia da UCB no grupo de programas considerados de excelência acadêmica, no conjunto dos cinco melhores programas de pós-graduação do país. O programa tem foco em economia da inovação, economia regional e finanças, com linhas de pesquisa.



Os mestres e doutores que serão formados pelo programa poderão atuar como docentes e pesquisadores em instituições de ensino da área de economia e áreas parecidas, além de identificar e aproveitar oportunidades de negócios no mercado. Também poderão desenvolver pesquisas e empregar o instrumental técnico e analítico transmitido pelas disciplinas e demais atividades acadêmicas dos cursos.