Faculdade Senac-DF oferece cursos de pós com mensalidade de R$ 200

(crédito: Instagram @faculdadesenacdf)

A Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF abriu inscrições para cursos de pós-graduação e lançou a campanha Desconto Inovação. A ação oferece até 63% de desconto aos alunos no segundo semestre de 2021. Todos os cursos estão com mensalidade de R$ 200. Os interessados podem se inscrever, de forma gratuita, no site da faculdade: www.df.senac.br/faculdade, até 19/11.

A diretora regional do Senac-DF, Karine Câmara, destaca que a missão da instituição é formar e qualificar com qualidade. De acordo com ela, o desconto ofertado tem o objetivo de receber cada vez mais alunos. “Queremos oferecer uma educação do nível do Senac com um preço acessível, principalmente em um momento de retomada da economia. Com isso, vamos qualificar mais profissionais de excelência e ajudar os empresários com uma mão de obra apta para os novos desafios que o mercado propõe”, diz.

Todas as aulas de pós-graduação são no período noturno, e algumas aulas aos sábados, no turno matutino e vespertino. A instituição disponibiliza cursos com duração de um ano. Entre os documentos necessários para concluir a inscrição estão: RG, CPF, certidão de nascimento/casamento, título de eleitor, quitação eleitoral, reservista (para homem), diploma e histórico de graduação, comprovante de residência recente, 2 fotos 3×4 e cópias dos documentos citados anteriormente.

O diretor da Faculdade, Luís Afonso Bermúdez, diz que os cursos oferecidos contam com uma diversidade enorme. “Temos vários cursos, com um valor revolucionário: R$ 200 por mês. Essa ação nos permite atrair uma grande quantidade de alunos: esse é o nosso compromisso com o setor empresarial da cidade. No momento em que nós formamos esses alunos, eles saem capacitados e com uma empregabilidade potencializada. É uma grande oportunidade, sem dúvidas”, explica Bermúdez.

Atualmente, ao todo, são oferecidos 15 cursos de pós-graduação no Senac-DF: Defesa cibernética; gestão de planos de saúde; gestão hospitalar; MBA em gestão empreendedora de negócios; previdência complementar; psicologia Organizacional; governança em TI; computação em nuvem; eestão de eessoas; TED&E; finanças corporativas; governança corporativa e compliance; marketing do varejo ao digital; e gestão de projetos.