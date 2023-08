Ministério Público do Piauí abre inscrições para estagiários de pós-graduação

CB Correio Braziliense

O Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) divulgou edital para novo processo seletivo. Este é o 5° processo seletivo do MPPI e é destinado aos estagiários de pós-graduação que já tenham graduação em: administração, ciências contábeis, direito, engenharia civil e tecnologia da informação. As inscrições vão até 28 de agosto pelo site: https://shre.ink/aWN0.



Os interessados devem estar cursando pós-graduação (na sua mesma área de graduação) em instituições públicas ou privadas de ensino superior. A carga horária é das 8h às 13h, presencial ou remoto, de segunda a sexta. Os aprovados no processo seletivo formarão cadastro de reserva para a capital e municípios do interior do Estado, e serão convocados conforme a necessidade, no decorrer da vigência do processo.



O valor da bolsa mensal é de R$2.156 (bolsa + auxílio). Ao se inscrever, o candidato deverá optar pela comarca de lotação para a qual pretende concorrer, conforme disponível no edital. A taxa de inscrição é de R$50 e deve ser paga até 31 de agosto.