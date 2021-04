Estudantes não enfrentam dificuldades para se inscrever no Sisu

E EuEstudante

(crédito: Gabriel Jabur/Agência Brasília )

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2021 foram abertas na madrugada desta terça-feira (6). Candidatos que querem concorrer às vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país relataram, nas redes sociais, surpresa com a agilidade do site. O prazo acaba na próxima sexta (9) e o resultado está previsto para 13 de abril.



O site do Sisu é famoso por apresentar instabilidade e dificultar a vida de estudantes de todo o país. Este ano, os participantes acharam que a história ia se repetir: o sistema travou assim que foi liberado. Mas o problema foi resolvido e as inscrições estão ocorrendo normalmente.



A orientação do Ministério da Educação (MEC) é que os interessados fiquem tranquilos ao acessar o sistema enquanto as inscrições estiverem abertas. A recomendação pretende evitar possíveis sobrecargas.

gente pera, eu consegui fazer a minha inscrição no sisu sem passar raiva... pic.twitter.com/aXItFYcy5B — Bars ???? // futura unespiana (@bibia_bars) April 6, 2021

Consegui me inscrever no sisu de primeira nem acredito — maluzinha ???? (@Amaluferreira) April 6, 2021

Entrei no Sisu, fiz minha inscrição e não caiu nenhuma vez???? pic.twitter.com/dz1m94VpbY — Garoto-Prodígio?? (@SandreeLucas) April 6, 2021

consegui fazer a inscrição no sisu rapidinho gente, o segredo é esperar todo mundo ir dormir e entrar lá as 5 da manhã ????? pic.twitter.com/QYaVMQTPHi — ????????????????; (@_larymoon) April 6, 2021

Fiz o Enem, e agora?



O processo seletivo vai oferecer 209.190 vagas em 5.685 cursos. Apenas quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 pode se inscrever. Além disso, para concorrer às vagas é necessário que a nota na redação seja superior a zero e que a participação na prova não tenha sido como treineiro.



O sistema não cobra nenhuma taxa. Na hora de se inscrever, coloque o mesmo login utilizado para visualizar os resultados do Enem 2020, que também é o mesmo cadastrado no portal de serviços do Governo Federal.



Os candidatos podem escolher duas opções de curso, mas é recomendado acompanhar o processo enquanto ele está aberto para observar a disputa. Como o site atualiza todos os dias para mostrar a posição dos participantes nos cursos escolhidos, é possível avaliar se é melhor continuar na disputa ou escolher outra alternativa de graduação.



Se estiver com alguma dúvida, entre em contato com o MEC pelo telefone 0800-616161.