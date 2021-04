Confira dicas importantes para se dar bem no Sisu 2021

E EuEstudante

Participantes do Enem 2020 tem até sexta-feira (9) para se inscrever nas vagas ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021. Nesse momento importante para estudantes que pretendem ingressar em universidade públicas, o Grupo Bernoulli Educação dá dicas para quem está em busca de uma vaga.

“O Sisu é um leilão eletrônico de vagas”. explica Rommel Domingos, diretor de ensino do Grupo Bernoulli. “São mais de 209 mil oportunidades a serem distribuídas no Brasil e o INEP deseja leiloá-las, ou seja, quem tiver a maior nota leva a vaga”. De acordo com a instituição, esse é o momento de traçar estratégias para garantir a tão sonhada aprovação.

Faça as simulações nos três dias

Durante os três dias de inscrições, que terminam no dia 9 de abril, os candidatos podem modificar suas opções quantas vezes quiserem e assim simular os resultados. O sistema considera a última opção preenchida como definitiva. Segundo o Grupo Bernoulli, para ter sucesso, o estudante deve pensar em questão como as de estudar em outra unidade federativa. Além disso, é preciso entender a flexibilidade em relação às escolhas de carreiras e instituições.

No primeiro dia, o candidato entra com seu cadastro e escolhe a primeira e a segunda opção. De madrugada tudo será processado e, no segundo dia, ele saberá se passaria ou não, e qual a sua colocação. Isso deve ser feito nos três dias sucessivamente e só no quarto dia é que valerá a opção final do aluno. “Incentivamos todos a fazer a simulação, pois só através dela é que você consegue ver sua colocação. Um grande erro é fazer uma única aposta ao se inscrever só no último dia”, reforça.

Procure saber como cada instituição calcula as notas

Instituições de ensino calculam as notas de acordo com pesos pré-definidos. “Há faculdades, universidades que avaliam pela média das áreas cobradas, outras podem dar pesos diferentes às notas de acordo com cada área de conhecimento”, explica Domingos.

Logo, se o aluno foi muito bem em uma disciplina e não tão bem em outra, isso não significa que o estudante não possa conseguir a vaga. Afinal, a instituição que valoriza a área em que o aluno foi melhor, e que dá menos peso a área que o aluno não foi tão bem, pode maximizar as notas.

O candidato não precisa se preocupar em fazer as contas. É que o próprio sistema sabe da nota do estudante em cada área de conhecimento, calcula a sua média naquela faculdade e dos outros candidatos.

O diretor explica que é necessário acompanhar as movimentações da nota de corte, nota do último aluno que está classificado no momento. Esse valor oscila por causa da entrada e saída de alunos para a vaga.

Consulte os sites das instituições antes de escolher a opção

Uma alternativa para calcular suas chances em uma determinada instituição é entrar o site da própria instituição para buscar informações sobre as notas de corte dos últimos três anos. As notas de corte oscilam durante os anos, mas essa consulta permite que o estuante tenha uma base de qual é a pontuação média para a vaga.

Como se candidatar à lista de espera



Caso não tenha sido aprovado em nenhuma das duas opções para as quais se candidatou, o estudante pode manifestar interesse por permanecer na lista de espera para uma das vagas. Essa solicitação deve ser feita no período de 13 a 19 de abril pelo site do Sisu.

Segundo o diretor de ensino da Bernoulli, é preciso montar estratégias para a candidatura. “É necessário considerar em qual das faculdades você tem mais chance de conseguir a vaga e depois decidir em qual delas vai querer ficar na lista de espera”, diz. Apesar desse processo acontecer no site do Sisu, são próprias instituições que coordenam a lista de espera.