Sisu 2021: cursos de medicina chegam a ter notas de corte acima de 900

Levantamento realizado pelo Eu, Estudante indica que notas de corte de cursos de medicina oferecidos na primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) chegam a atingir mais de 900 pontos. Foram consideradas notas oferecidas em sistema de ampla concorrência atualizadas nesta terça-feira (13/3).

No topo da lista aparece o curso oferecido na Cidade Universitária da Universidade Federal do Maranhão, localizado em São Luís (MA), que tem nota de corte de 951,67. Em seguida, aparece o curso da mesma universidade, mas oferecido no Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia, em Imperatriz (MA), que tem 931,61 como nota mínima de aprovação.

A nota de corte corresponde ao valor da menor nota entre os candidatos potencialmente selecionados. Sendo assim, a pontuação apresentada nos dias de inscrição não é determinante da aprovação, pois pode mudar com novas matrículas ou desistências.

Vale ressaltar também que cada instituição pode dar pesos diferentes para cada prova do Enem 2020. Portanto, a comparação entre as universidades precisa ser cautelosa, uma vez que a média do inscrito pode mudar significativamente entre as instituições ou cursos escolhidos.



Como participar do Sisu?

As inscrições para a seleção terminam às 23h59 desta quarta-feira (14/4). Para se candidatar por meio do Sisu, é necessário ter participado da edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação, além de não ter comparecido ao certame na condição de treineiro. As inscrições são feitas por meio do site https://sisu.mec.gov.br/#/.

Confira o calendário:

Inscrições: de 6 a 14 de abril;



Resultado da chamada regular: 16 de abril;



Matrícula ou registo acadêmico: de 19 a 23 de abril;



Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 16 a 23 de abril.

