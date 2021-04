Sisu 2021: confira notas de corte de psicologia e medicina veterinária

MS Mateus Salomão*

As inscrições na primeira edição de 2021 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terminam às 23h59 desta quarta-feira (14). Levantamento realizado pelo Eu, Estudante reuniu as notas de corte de cursos de psicologia e medicina veterinária oferecidos por instituições pública brasileiras

Vale ressaltar que somente foram consideradas notas de corte para ampla concorrência, em que não há reserva de vagas. No topo da lista dos cursos de psicologia aparece o curso oferecido da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que tem nota de corte de 861.48.

Em segundo lugar, figura o curso da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), que tem 827.88 como nota mínima de aprovação. Confira o gráfico abaixo com todas as vagas em ampla concorrência ou acesse por meio deste link.

Com relação à graduação em medicina veterinária, o líder em maior nota de corte no país é o curso oferecido pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), localizado em Xinguara (PA), que tem nota de corte de 795,65. Confira o gráfico abaixo ou acesse por meio deste link.







Vale ressaltar também que cada instituição pode dar pesos diferentes para cada prova do Enem 2020, o que afeta os resultados parciais. A nota de corte corresponde ao valor da menor nota entre os candidatos potencialmente selecionados. Sendo assim, a pontuação apresentada nos dias de inscrição não é determinante da aprovação, pois pode mudar com novas matrículas ou desistências.

