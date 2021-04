USP começa o semestre letivo sem estudantes ingressantes pelo Sisu

GC Gabriella Castro*

Na Universidade de São Paulo (USP), o semestre letivo começou segunda-feira (12). Segundo o calendário acadêmico da instituição, esta semana é a “Semana de Recepção aos Calouros”, mas uma parte desse ingresso ainda não chegou.



Nesta sexta-feira (16), o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) divulgou a lista de selecionados nas universidades públicas do país. Os candidatos aprovados na USP têm de 20 a 22 de abril para se matricular.



Previstas para encerrar em 9 de abril, as inscrições do Sisu foram adiadas para quarta-feira (14), o que gerou um atraso no ingresso desses calouros. Na internet, estudantes criticam a decisão da USP de manter a data de início sem a entrada dos aprovados.

É nítido q as políticas de "inclusão" da USP são só p/ inglês ver. Tanto as cotas qto o SISU, pra universidade, não significam nada. As aulas começaram só com os calouros da Fuvest, ignorando totalmente os q vão entrar pelo SISU. Isso é mto vergonhoso — Thiago Torres (@chavosodausp) April 16, 2021



Estudante afirma que medidas da USP são elitistas

Thiago Torres é conhecido na internet como “Chavoso da USP”. O estudante de ciências sociais afirma que a universidade prioriza os ingressantes do vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) em detrimento do Sisu. De acordo com ele, o primeiro é elitista, enquanto o segundo permite maior entrada de minorias na instituição.

“A partir do momento em que a USP ignora essa grande quantidade de estudantes e inicia as aulas sem eles, ela deixa claro que o ingresso pelo SISU é tratado como secundário, a importância maior é dada à Fuvest e aos seus ingressantes”, declara.



O estudante acredita que um adiamento de uma semana não atrasaria muito o semestre e afirmou achar “curioso como esses argumentos sempre são usados para desfavorecer os desfavorecidos”. Ele ainda critica o ensino remoto na instituição. “O EaD foi empurrado em nós de qualquer jeito, independente de termos internet ou não”, relata.



Thiago cita dificuldades enfrentadas pelos residentes do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (Crusp). Os estudantes que moram na residência passaram a ter acesso à internet somente em novembro do ano passado.



Até o momento da publicação, a USP não havia se pronunciado.

