IFB divulga convocados da lista de espera do Sisu 2021

(crédito: Agência Brasília)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulgou nesta quinta-feira (29) a convocação de estudantes da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021 para manifestação de interesse pelas vagas remanescentes da 1ª chamada. Selecionados devem manifestar interesse somente das 8h às 20h da sexta-feira (30) de forma on-line.

Para saber se foi selecionado para a manifestar interesse, o estudante pode conferir o site do IFB, onde está o edital com o nome dos convocados. A manifestação deve ser feita por meio de envio de e-mail ao endereço do câmpus onde foi chamado.

O estudante deve enviar o e-mail com o assunto “Interesse” junto com o nome do candidato. No corpo da mensagem, o candidato deve colocar o nome completo, junto com nome, turno e câmpus do curso para o qual foi convocado. Também é necessário inserir os dados de RG e CPF e descrição da reserva de vagas em que passou. O comprovante de inscrição no Sisu 2021 deve estar anexado.

O IFB vai descartar e-mails enviados fora do prazo previsto.

Os candidatos que não manifestarem interesse pelas vagas ociosas da chamada regular de forma online serão excluídos da lista de espera. A lista dos candidatos que se manifestaram será publicada em 3 de maio a partir das 18h.

Fazem parte da convocação as unidades de Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga.

Dúvidas e esclarecimentos podem ser respondidos pelo telefone de cada câmpus, especificados no edital.