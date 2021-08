Sisu: confira o número de vagas para medicina, direito e administração

E EuEstudante

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) começam nesta terça-feira (3). A consulta já pode ser feita no portal do próprio sistema. Confira a quantidade de vagas para os cursos mais procurados: medicina, direito e administração.

Nesse segundo processo seletivo de 2021 o Sisu vai ofertar 62.365 vagas, são 70 instituições públicas de educação superior e 1.932 cursos de graduação.

Administração: 2153 vagas

Direito: 1704 vagas

Medicina: 137 vagas



É possível encontrar vagas em todo o país. Entretanto a quantidade varia de acordo com a instituição.