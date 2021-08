Resultado do Sisu para o segundo semestre será divulgado nesta terça-feira

E EuEstudante

O Ministério da Educação (MEC) divulga, nesta terça-feira (10), resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2021.

No total, 62.365 vagas estão disponível em universidades e outras instituições de ensino superior. As matrículas devem ser feitas entre os dias 11 e 16 de agosto. Quem não for selecionado pode entrar na lista de espera, entre 10 e 16 de agosto. O resultado dessa lista será divulgado no dia 18, com a convocação para a matrícula no dia 19.