JF Jaqueline Fonseca

Unirio alterou o cronograma de matrículas do Sisu após atraso da divulgação do MEC - (crédito: Reprodução Unirio)

Diversas Universidades suspenderam ou alteraram o cronograma de matrícula para os alunos que buscam se ingressar no ensino superior através do Sistema de Seleção Unificado (SISU). Instituições informaram que as listas de aprovados no Sisu não foram enviadas pelo Ministério da Educação (MEC) dentro do prazo previsto, o que impossibilita seguir o cronograma pré-estabelecido.

A lista de aprovados no Sisu deveria ter sido divulgada pelo MEC no domingo, mas houve atraso e os dados só foram disponibilizados no site nas primeiras horas desta segunda-feira (27/1). A previsão inicial era de que a confirmação das vagas dos aprovados na primeira chamada fosse realizada entre o dia 27 e o dia 31 de janeiro. Mas o atraso da divulgação fez com que algumas instituições tomassem providências para não lesar os alunos.

Entre as universidades que alteraram o cronograma do Sisu estão



Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)

Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro (Unirio)

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Universidade Federal de Sergipe (UFS)



O Ministério da Educação foi procurado pelo Correio, mas ainda não se manifestou.

Confira abaixo os comunicados divulgados pelas Universidades:

UEPB (Universidade Estadual da Paraíba)

"A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) comunica a suspensão do cronograma de matrícula do SiSU 2025 em virtude do não fornecimento por parte do Ministério da Educação (MEC) da Lista de Aprovados para implantação nos Sistemas da UEPB, impedindo a realização da matrícula neste momento.

De acordo com a PROGRAD os candidatos e candidatas devem ficar atentos(as), pois assim que o MEC fornecer as devidas Listas, será anunciado o novo cronograma de matrícula."

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

A Universidade Federal da Paraíba informa à comunidade acadêmica e à população externa que trabalha junto ao Ministério da Educação (MEC) para realizar o tratamento dos dados necessários para a abertura do cadastramento online na instituição para os estudantes aprovados.

Devido ao adiamento na divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificado (Sisu), lançado na manhã da segunda-feira (27), o prazo para o início do cadastramento, originalmente previsto para iniciar também na segunda, às 14hs, está suspenso até futura notificação.

O cadastramento obrigatório é indispensável para a confirmação da vaga para os estudantes aprovados pelo Sisu e está regulamentado pelo edital n. 02/2025 PRG-CA.

Pedimos que as pessoas candidatas permaneçam atentas pois, tão logo o novo calendário de cadastramento na UFPB seja confirmado, informaremos através das redes sociais oficiais e do Portal da UFPB.

UFPel (Universidade Federal de Pelotas)

"A Pró-Reitoria de Ensino (PRE) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) informa que a lista de pessoas aprovadas para ingresso na Instituição, pelo Sisu 2025, ainda não foi disponibilizada pelo Ministério da Educação (MEC), o que pode alterar a data inicialmente prevista para matrícula, que seria hoje (27). A PRE está acompanhando a situação do processamento dos dados junto ao MEC, para atualizar o sistema interno e o cronograma de matrículas tão logo os dados estejam disponíveis.

As listas fornecidas pelo MEC são essenciais para a realização das matrículas online em todas as universidade participantes do Sisu. A UFPel reafirma seu compromisso com a transparência e manterá a comunidade informada sobre quaisquer novidades relacionadas ao processo. Atualizações sobre o cronograma e os procedimentos de matrícula serão publicadas no https://wp.ufpel.edu.br/sisu/ e nos demais canais oficiais da UFPel."

UNIRIO (Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro)

"A UNIRIO informa que o calendário de matrículas do Sisu está temporariamente suspenso.

A Universidade está acompanhando atentamente os esforços do Ministério da Educação (MEC) para o processamento dos dados necessários à implementação da solicitação de matrículas on-line do Sisu 2025.1.

A Instituição, compromissada com a transparência e a qualidade do processo seletivo, informará à comunidade, tão logo tenha atualizações. Neste momento, ainda é aguardado o envio dos arquivos técnicos pelo MEC, necessários para os procedimentos de validação na Universidade e demais passos até a matrícula.

Novas informações sobre o calendário do Sisu e os passos para matrícula serão divulgadas pelos meios de comunicação oficiais da UNIRIO."

Universidade Federal de Sergipe (UFS)

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) informa que será necessário suspender o início da pré-matrícula institucional, previsto para amanhã, 28 de janeiro. A medida foi necessária devido ao adiamento na divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) pelo Ministério da Educação (MEC), lançado apenas na manhã desta segunda-feira (27).

Um novo cronograma de pré-matrícula institucional será publicado pela Pró-Reitoria de Graduação da UFS possivelmente nesta terça-feira e divulgado, assim que possível, nos canais oficiais da universidade.

A UFS ressalta que trabalha junto ao MEC para realizar o tratamento dos dados necessários para a abertura do cadastramento online na instituição para os estudantes aprovados no Sisu 2025.

A matrícula institucional na instituição acontece em duas etapas: pré-matrícula institucional, destinada à entrega da documentação comprobatória; e confirmação de vínculo: destinada à efetivação da matrícula institucional, mudando a condição do candidato de pré-matriculado para matriculado. Os dois procedimentos obrigatórios são indispensáveis para a confirmação da vaga dos candidatos aprovados e estão regulamentados pelo Edital Nº 03/2025/Prograd.

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Atenção! Devido a imprevistos ocorridos no site do Ministério da Educação, informamos que a realização da pré-matrícula na UFF foi PRORROGADA e não começará hoje, dia 27/01.



Divulgaremos a nova data assim que possível.