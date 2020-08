Chances de emprego

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

» OLX

Trabalhe em casa

O site de vendas OLX abriu mais de 60 vagas de emprego em diversas áreas, sendo 40 delas para a parte de tecnologia e produtos, e as outras distribuídas para setores de marketing, RH, publicações e outras. O processo de seleção é todo on-line, e o trabalho será em home office. Então, candidatos de todo o Brasil podem participar da seleção. Faça sua inscrição no link olxbrasil.recruiterbox.com.



» Spot Educação

Programa de trainee

A holding de educação Spot está com inscrições abertas para o programa de trainee Acelera Spot 2021. Profissionais formados a partir de dezembro de 2018 ou com previsão de formatura para 2020 em qualquer curso de graduação poderão concorrer até 13 de setembro pelo site bespotted.spoteducacao.com.br ou em vagas.com. É necessário ter disponibilidade para viajar pela empresa e nível avançado de conhecimento em inglês.



» KPMG

Jovens talentos

A KPMG está com as inscrições abertas até 11 de outubro para o processo seletivo de jovens talentos para a área de auditoria, com mais de 270 vagas. A empresa oferece oportunidades para universitários dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas e engenharia de produção. Não é necessário ter experiência profissional, mas a vaga exige inglês intermediário e estar cursando a partir do 3º semestre ou ter concluído o curso em dezembro de 2018. Acesse: www.kpmg.com.br/carreiras/jovens-talentos/auditoria.



» Hash Lab

20 vagas de casa

A Hash Lab está com 20 vagas de emprego abertas nas áreas de suporte, design, operações, produto e tecnologia. Os interessados podem acessar informações sobre cada uma das vagas disponíveis no site: boards.greenhouse.io/hash.