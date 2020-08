Ofertas da agência do trabalhador

CB Correio Braziliense

128

vagas





A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br. O interessado em utilizar o serviço precisa fazer um cadastro no endereço eletrônico para ter acesso às oportunidades existentes para o seu perfil. Por conta desse sistema, os postos aqui listados estão sujeitos a alterações.



Cargo / Vagas / Salario

AGENCIADOR DE PUBLICIDADE / 3 / R$ 1.600

AJUDANTE DE SERRALHEIRO / 2 / $ 1.100

ANALISTA DE DOCUMENTAÇÃO / 2 / R$ 1.300

AUXILIAR DE DOBRADOR (METAIS) / 2 / R$ 1.100

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS / 1 / R$ 1.045

BORRACHEIRO / 1 / R$ 1.045

CARPINTEIRO / 2 / R$ 1.584

CONSULTOR DE VENDAS / 5 / DE R$ 1.100 A R$ 1.600

COSTUREIRA EM GERAL / 2 / R$ 1.470

ENGENHEIRO CIVIL / 1 / R$ 1.800

FIEL DE DEPÓSITO / 5 / R$ 1.184,50

IMPRESSOR DIGITAL / 3 / R$ 1.500

LAVADOR DE ROUPAS / 1 / R$ 1.045

MARCENEIRO / 2 / R$ 1.600

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO / 3 / R$ 2.200

MECÂNICO DE BICICLETA / 1 / R$ 1.500

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE BICILCETAS / 1 / R$ 1.200

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE

MÁQUINAS HIDRAÚLICA / 3 / R$ 2.000

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS / 2 / R$ 1.200

OPERADOR DE EMPILHADEIRA / 2 / R$ 1.680

OPERADOR DE TESOURA VOLANTE E GUILHOTINA NO ACABAMENTO DE CHAPAS E METAIS / 1 / R$ 1.045

PEDREIRO / 4 / R$ 2.000

PIZZAIOLO / 2 / R$ 1.500

SERRALHEIRO / 14 / DE R$ 100 (POR DIA) A R$ 1.905

SOLDADOR / 17 / DE R$ 1.300 A R$ 1.730

TAPECEIRO DE VEÍCULOS / 1 / R$ 1.300

TÉCNICO DE ENFERMAGEM / 30 / R$ 1.444,40

TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS / 1 / R$ 1.450

TORNEIRO MECÂNICO / 1 / R$ 2.000

VENDEDOR PRACISTA / 13 / R$ 1.100 A R$ 1.170