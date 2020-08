Chances de estágio e jovem aprendiz

CB Correio Braziliense

» MPDFT

Alunos de direito e informática

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu inscrições para seleção de estágio de nível superior. Os estudantes devem estar devidamente matriculados nos cursos de direito ou de informática em uma instituição de ensino superior credenciada pelo órgão competente e conveniada com o MPDFT. A bolsa-auxílio é de R$ 850 e a carga horária semanal, de 20 horas. Quer participar? Você tem até esta segunda-feira (24/8) para se inscrever no link: www.mpdft.mp.br/selecaoestagiarios.



» BTG Pactual

Férias em home office

O banco de investimentos BTG Pactual está com inscrições abertas para dois programas de estágio. O primeiro é um programa de estágio de férias que será feito de forma remota, destinado a universitários com formação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024. Podem se inscrever candidatos de todo o país, incluindo do DF. O segundo programa oferece oportunidades para universitários residentes em São Paulo e Rio de Janeiro que concluam o curso entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. O processo seletivo de ambos será on-line e as inscrições podem ser feitas até sexta-feira (28/8). Os selecionados começam em janeiro de 2021. Inscrições: jobs.kenoby.com/btgprogramadeestagio.



» Kearney

Estágio remoto

A Kearney abriu inscrições para processo seletivo remoto para novos estagiários. A companhia oferece oportunidades de estágio em Data Analytics neste semestre. Não há restrição de graduação. O processo é aberto a estudantes de qualquer curso e instituição, desde que se enquadrem no perfil de formatura proposto e tenham o conhecimento na área específica. Inscrições vão até 10 de setembro pelo site bit.ly/kearneypainelvagas.



» Facebook

Todo o Brasil

O Facebook abriu as inscrições para o banco de talentos do programa de estágio da multinacional. Podem participar estudantes de qualquer curso universitário no Brasil com formatura prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022. O início do programa deve ser remoto. Os estagiários selecionados serão encaminhados para diversas áreas, algumas delas são: gestão de contas de anunciantes, programa de atendimento e operações, parcerias de mídia, parcerias com comunidades, comunicação, políticas públicas, engenharia de soluções, engenharia de suporte e workplace. Os interessados têm até 10 de setembro para se inscreverem no link www.fbestagio2021.splashthat.com.