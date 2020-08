Super estágios

CB Correio Braziliense

41 vagas

As inscrições devem ser feitas no site www.superestagios.com.br ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras

ESTÁGIO

ENSINO MÉDIO – 4 VAGAS

Vaga: 100832 / Taguatinga Norte / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100783 / Samambaia / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 300 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100816 / Taguatinga / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100833 / Taguatinga Norte / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

ENSINO TÉCNICO – 5 VAGAS TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO – 2 VAGAS

Vaga: 100258 / Setor Comercial Sul / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100722 / Santa Maria / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino e noturno / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL – 2 VAGAS

Vaga: 100803 / Asa Norte / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 2

TÉCNICO EM SECRETARIADO – 1 VAGA

Vaga: 99440 / Taguatinga Norte / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

ENSINO SUPERIOR – 32 VAGAS

ADMINISTRAÇÃO – 8 VAGAS

Vaga: 100386 / Asa Norte / Sem.: A partir do 6º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100710 / Asa Norte / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100784 / Samambaia / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100668/ Águas Claras / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100396 / Gama / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100560 / Samambaia Sul / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100775 / Vicente Pires / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 650 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100829 / Asa Sul / Sem.: A partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 607 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

ARQUITETURA E URBANISMO – 1 VAGA

Vaga: 100552 / Núcleo Bandeirante / Sem.: A partir do 5º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS – 1 VAGA

Vaga: 100777 / Asa Sul / Sem.: A partir do 7º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 1200 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

CIÊNCIAS CONTÁBEIS – 3 VAGAS

Vaga: 100651 / Águas Claras / Sem.: A partir do 3º / Carga horária: 3 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 400 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100776 / Riacho Fundo / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100522 / Taguatinga / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – 3 VAGAS

Vaga: 100325 / Asa Norte / Sem.: A partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100721 / Santa Maria / Sem.: A partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 550 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100592 / Plano Piloto / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

COMUNICAÇÃO SOCIAL - 3 VAGAS

Vaga: 100589 / Asa Norte / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100126 / Asa Sul / Sem.: A partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 99439 / Taguatinga Norte / Sem.: A partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$650 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

DESIGN GRÁFICO – 1 VAGA

Vaga: 100551 / Núcleo Bandeirante / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 700 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

DIREITO – 1 VAGA

Vaga: 100843 / Esplanada / Sem.: A partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 1125 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

ENFERMAGEM – 1 VAGA

Vaga: 100348 / Águas Claras / Sem.: A partir do 5º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

FARMÁCIA – QUIMICA – 1 VAGA

Vaga: 100521 / Asa Norte / Sem.: A partir do 3º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

JORNALISMO – 1 VAGA

Vaga: 100653 / Asa Sul / Sem.: A partir do 1º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino e noturno / Bolsa: R$ 1.000 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

PUBLICIDADE E PROPAGANDA – 6 VAGAS

Vaga: 100048 / Asa Norte / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 99260 / Asa Norte / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino ou vespertino / Bolsa: R$ 450 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100672 / Asa Norte / Sem.: A partir do 4º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 850 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100734 / Asa Norte / Sem.: A partir do 3º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 500 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

Vaga: 100804 / Asa Norte / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 5 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 02

Vaga: 100854 / Taguatinga / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: matutino e vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – 1 VAGA

Vaga: 100483 / Taguatinga / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 6 horas diárias / Período: vespertino / Bolsa: R$ 600 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1

WEB DESIGN – 1 VAGA

Vaga: 100329 / Asa Sul / Sem.: A partir do 2º / Carga horária: 4 horas diárias / Período: matutino / Bolsa: R$ 800 / Benefícios: auxílio-transporte / Número de vagas: 1