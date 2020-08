53 concursos abertos oferecem 7.991 vagas locais e federais

E EuEstudante

(foto: EuEstudante)

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou lista com 53 concursos e 7.991 vagas, além de cadastro de reserva, em órgãos locais e federais. No DF, há dois editais abertos com 1.860 vagas. Para o Centro-Oeste, há sete seleções abertas com 777 vagas. Entre os nacionais, há oito certames abertos para 822 oportunidades. Há ainda 12 seleções para outras regiões com 4.500 vagas. Nas universidades federais, são 12 processos seletivos e 18 oportunidades. Os institutos federais oferecem 12 concursos e 14 postos vagos.

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF)

Inscrições até 8 de setembro no site: www.cebraspe.org.br/concursos/PC_DF_20_AGENTE. Concurso com 1.800 vagas, sendo 600 imediatas e 1.200 de cadastro reserva para agente de polícia. Salário: R$ 8.698,78. Taxa: R$ 196. Edital: bit.ly/2ZlvgOw.

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (DPDF)

Inscrições de 15 de setembro a 5 de outubro no site: www.cebraspe.org.br. Concurso com 60 vagas nas áreas de direito (30), administração (8), arquivologia (1), arquitetura (2), jornalismo (1), contabilidade (5), economia (1), engenharia civil (2), banco de dados (1), desenvolvimento de sistemas (2), redes (3), psicologia (2), serviço social (2). Salário inicial: R$ 5.241,22. Taxa: R$ 101,87. Edital: bit.ly/3jzVJS6 (pág 68).

NACIONAIS

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP) 1

Inscrições até este domingo (23/8) no site: bit.ly/3h4urBq. Concurso com uma vaga para consultor para diagnóstico em melhores práticas de recrutamento e seleção para ocupação de cargos comissionados e funções gratificadas. Valor do contrato de três meses: R$ 25.000. Taxa: não há

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP) 2

Inscrições até segunda-feira (24/8) no site: bit.ly/3hjdinX. Concurso com uma vaga para consultor em estatística para análise de validade e precisão de instrumentos psicológicos. Valor do contrato de três meses: R$ 22.000. Taxas: não há.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA - COMANDO DA AERONÁUTICA 1

Inscrições até quarta-feira (26/8) no site: ingresso.eear.aer.mil.br. Concurso com 289 vagas, sendo 230 imediatas e 59 de cadastro e reserva para comunicações (16), foto inteligência (8), guarda e segurança (34), eletricidade e instrumentos (20), estrutura e pintura (10), meteorologia (12), suprimento (18), informações aeronáuticas (12), bombeiro (10), cartografia (4), desenho (3), eletromecânica (10), metalurgia (4) e controle de tráfego aéreo (128). Salário inicial: 1.210,85. Taxa: R$ 60. Edital: bit.ly/39TZGww.

FORÇA AÉREA BRASILEIRA - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA) 2

Inscrições até 15 de setembro no site: www.vestibular.ita.br. Concurso com 150 vagas para formação em engenharia, inserido na Força Aérea. Salário: R$ 1.334. Taxa: R$150

EXÉRCITO BRASILEIRO 1

Inscrições até 31 de agosto no site: www.10rm.eb.mil.br/. Concurso sem número de vagas específico para oficiais técnicos de nível superior em contabilidade, fonoaudiologia, informática I - desenvolvimento web, informática II - redes de computadores, magistério em história, psicopedagogia, serviço social e engenharia civil. Salário: não informado. Taxa: R$50.

EXÉRCITO BRASILEIRO - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA (IME) 2

Inscrições até 1º de setembro no site: www.ime.eb.mil.br/pt/legislacao-cfrm.html. Concurso de admissão ao curso de formação de oficiais da ativa do quadro de engenheiros militares com sete vagas para engenharia da computação (6) e engenharia de produção (1). Salário: R$ 8.245. Taxa: R$ 110. Edital: bit.ly/2VaJEZ0.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Inscrições até 2 de setembro no site: bit.ly/2E8a7B8. Concurso com 350 vagas para especialista em análise de processos de negócios especialista em ciência de dados (50), especialista em desenvolvimento de software (50), especialista em experiência do usuário (50), especialista em gestão de projetos (50), especialista em infraestrutura de tecnologia da informação (50) e especialista em segurança da informação e proteção de dados (50). Salário: R$ 8.300. Taxa: R$ 30.

MARINHA DO BRASIL (MB)

Inscrições de terça-feira (25/8) a 5 de outubro no site: www.marinha.mil.br/sspm. Concurso com 24 vagas apenas para homens no quadro técnico de praças da armada (qtpa) para técnico em eletroeletrônica (11) e técnico em mecânica (13). Salários: entre R$ 1.414,82 e R$ 3.825. Taxa: R$ 44.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

PREFEITURA DE ARAPUTANGA (MT)

Inscrições até este domingo (23/8) pelo e-mail: smsseletivo@araputanga.mt.gov.br. Concurso com 22 vagas, sendo 21 imediatas e uma de cadastro reserva para auxiliar administrativo (8), enfermeiro (1), fiscal de vigilância sanitária (1), médico clínico geral (4) e técnico em enfermagem (8). Salários: entre R$ 1.213,77 e R$ 7.661,27. Taxa: não há. Edital: bit.ly/34cJUMg.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS (GO) 1

Inscrições até terça-feira (25/8) no site: concursos.fesg.org.br. Concurso com 26 vagas, para professor de língua portuguesa (1), matemática (1), pedagogo (25). Salário: R$ 2.397,73. Taxa: R$ 75. Edital: bit.ly/30vCAJo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS (GO) 2

Inscrições até terça-feira (25/8) o no site: concursos.fesg.org.br. Concurso com 143 vagas, para agente de alimentação (8), auxiliar de atividades operacionais (28), auxiliar de serviços de varrição e coleta (11), auxiliar de serviços mecânicos e operacionais (2), mecânico geral (1), operador de máquinas pesadas e rodoviárias (2), profissional de obras e serviços (3), zelador de cemitério (1), auxiliar de segurança (6), eletricista de alta e baixa tensão (1), assistente educacional infantil (13), auxiliar de consultório odontológico (2), auxiliar de serviços administrativos (11), condutor de serviços municipais (9), fiscal municipal (5), fiscal de vigilância sanitária (1), fiscal do meio ambiente (2), profissional de apoio (16), técnico em edificações (1), técnico em enfermagem (12), analista de processos ambientais de impactos locais (3), inspetor e fiscal do sim (2), enfermeiro (3). Salários: entre R$ 2.500 e R$ 1.045. Taxas: entre R$ 35 e R$ 80. Edital: bit.ly/3a9taGM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOZARLÂNDIA (GO)

Inscrições até sexta-feira (28/8) no site: www.itame.com.br. Concurso com 444 vagas, sendo 111 imediatas e 333 de cadastro reserva para agente de vigilância (5), eletricista (1), executor de serviços gerais (6), gari (14), operador de máquinas (5), motorista de garagem (8), agente de combate às endemias (4), agente de fiscalização municipal (2), auxiliar de saúde bucal (1), bibliotecário (1), executor administrativo (6), fiscal ambiental (2), fiscal de vigilância sanitária (2), técnico em enfermagem (2), técnico em radiologia (1), advogado (1), biólogo (1), assistente social (2), enfermeiro (4), farmacêutico (2), gestor ambiental e sanitário (1), gestor público (2), médico (2), odontólogo (1), professor de geografia - N1 (1), professor de língua portuguesa - N1 (1), professor de matemática - N1 (1), professor pedagogo - N1 (30), psicólogo (1) e tesoureiro (1). Salários: entre R$ 998 e R$ 13.350. Taxas: entre R$ 50 e R$ 90. Edital: bit.ly/2BW4OTM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DE GOIÁS (GO)

Inscrições reabertas até 20 de setembro no site: www.itame.com.br. Concurso com 16 vagas para auxiliar de serviços gerais (5), serviços braçais (2), agente de fiscalização ambiental (1), auxiliar administrativo (1), analista ambiental (2) e professor p-iii (5). Salários: entre R$ 1.045 e R$ 2.014,23. Taxas: entre R$ 50 e R$ 90 Edital: bit.ly/31aq7Ke.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE (MS)

Inscrições até 20 de setembro no site: bit.ly/3kA0zz6. Concurso com 126 vagas para administrador (1), advogado (2), analista de controle interno (2), analista de sistemas (1), assistente social (2), auditor fiscal de tributos municipais (1), contador (1), enfermeiro (6), farmacêutico/ bioquímico (1), fiscal de inspeção municipal (1), jornalista (1), médico de estratégia de saúde de família (2), nutricionista (2) odontólogo (2), pedagogo (1), profissional de educação física (1), psicólogo (2), professor regente de ensino infantil (8), professor de ensino fundamental do 1º ao 5º anos (8), professor de artes ensino fundamental (2), professor da educação física ensino fundamental (3), agente comunitário de saúde (3), agente de combate às endemias (1), assistente de atividades organizacionais (10), assistente de educação infantil (5), cuidador social (3), fiscal de tributos municipais (1), orientador social (1), secretário escolar (1), técnico agrícola (1), técnico contábil (1), técnico de informática (1), técnico de laboratório (1), técnico de recursos humanos (1), técnico em enfermagem (6), técnico em higiene dental (1), técnico em radiologia (1), assistente de apoio escolar (6), agente de limpeza (10), assistente de serviços de saúde (1), auxiliar mecânico (1), eletricista (1), gari (5), mecânico de máquinas e veículos (1), motorista (6), operador de motoniveladora (1), operador de pá carregadeira (1), agente de serviços especializados (7), vigia (1). Salários: entre R$ 1.065,75 e R$ 4.032. Taxas: entre R$ 80 e R$ 200.

INSTITUTO GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (IGH) (GO)

Inscrições até 13 de dezembro por meio de envio dos documentos exigidos para o endereço de e-mail selecao.rh@igh.org.br. Concurso exclusivo para pessoas com deficiência (PCD) para formação de cadastro reserva para advogado, analista de sistemas, analista administrativo sênior, auxiliar operacional, médico infectologista, agente de portaria, analista de compras, analista de recursos humanos, analista de departamento pessoal, analista de saúde bucal, analista de qualidade, analista fiscal, analista fiscal sênior, eletricista, assistente de recursos humanos, cirurgião dentista, assistente de departamento pessoal, auxiliar de farmácia, biomédico, auxiliar de manutenção, assistente administrativo, auxiliar de laboratório, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro, enfermeiro do trabalho, engenheiro civil, fisioterapeuta, líder de higienização, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico do trabalho, médico intensivista, médico neonatologista, médico neurologista, médico obstetra, médico otorrinolaringologista, motorista, nutricionista, recepcionista, técnico de enfermagem, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, técnico de laboratório, ouvidor, analista administrativo, analista de compras pleno, analista de compras sênior, auxiliar administrativo, cirurgião plástico, maqueiro, médico cardiologista, médico pediatra, médico cirurgião, oficial de manutenção, psicólogo, técnico de segurança do trabalho, assistente de faturamento, auxiliar de patrimônio, eletricista, faturista, médico ginecologista, agente de portaria, auxiliar de farmácia, instrumentador cirúrgico, médico do trabalho, médico nutrólogo, técnico de imobilização ortopédica, técnico de refrigeração, nutricionista, analista de sistemas, analista administrativo, analista patrimonial, assistente de departamento pessoal, assistente de faturamento, assistente de qualidade, assistente social, eletricista, encarregado de manutenção, engenheiro de segurança do trabalho, jardineiro, motorista, motorista de ambulância, ouvidor, pedreiro, pintor, recepcionista e supervisor de higienização. Salários: entre R$ 1.126 e R$ 13.686. Taxa: não há. Edital: bit.ly/2O0UEE5.

LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

AGÊNCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AADESAM)

Inscrições até este domingo (23/8) no site: bit.ly/2XVuI2i. Concurso com 146 vagas, para administrador (4), engenheiro florestal (9), engenheiro agrônomo (8), médico veterinário (6), zootecnista (4), analista técnico-agropecuária (6), analista técnico-agroecologia/agropecuária (10), analista técnico-geoprocessamento (5), técnico agropecuário (4), técnico florestal (1), auxiliar de campo (6), arquiteto (3), engenheiro civil (4), engenheiro mecânico (1), engenheiro ambiental (1), engenheiro de produção (1), engenheiro naval (1), analista técnico-projetos (1), assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (1), engenheiro de pesca (27), analista técnico (16), motorista-categoria d (6), nutricionista (2), analista técnico-logística (4), assistente administrativo (10), assistente administrativo internamente rural (4). Salários: entre R$ 1.045 e R$ 7.092. Taxas: entre R$ 20 e R$ 40. Edital: bit.ly/2CqiSpg.

SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB)

Inscrições até segunda-feira (24/8) no site: selecao.ba.gov.br. Concurso com 30 vagas para profissionais das áreas de ciências jurídicas (28) e administração (2). Salário: R$ 2.729,78. Taxa: não há.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA (MA)

Inscrições até 31 de agosto no site: bit.ly/3kkolyZ. Concurso com 1.115 vagas, sendo 320 imediatas e 795 de cadastro e reserva para auxiliar de serviços gerais (15), coveiro (2), monitor de apoio ao transporte escolar (8), monitor de transporte escolar (5), motorista (6), pedreiro (4), servente de pedreiro (6), vigia zona rural (20) e vigia zona urbana (15), agente administrativo (15), agente de portaria (4), auxiliar terapêutico (40), bombeiro civil (3), eletricista (4), fiscal ambiental (2), fiscal de obras e posturas (2), fiscal de tributos (2), guarda municipal (3), intérprete de libras (6), professor de educação infantil, professor de educação infantil indígena (7), técnico em agrimensura (2), técnico em edificações (2), técnico em eletricidade (2), técnico em enfermagem (20), técnico em hidráulica (2), técnico em informática (2), técnico em mecânica (2), técnico em química (2), técnico em radiologia (3), técnico em segurança do trabalho (2), técnico em operador de carregadeira (1), técnico operador de motoniveladora (1) e técnico operador de retroescavadeira (1), analista ambiental (1), arquiteto (2), assistente social (6), cirurgião-dentista geral (3), coordenador pedagógico (8), educador físico (2), enfermeiro (15), enfermeiro obstetra (2), engenheiro agrônomo (2), engenheiro civil (2), engenheiro eletricista (2), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (5), médico anestesista (2), médico cirurgião-geral (2), médico clínico geral (2), médico obstetra (1), médico ortopedista (2), médico pediatra (2), médico psiquiatra (2), nutricionista (2), perito ambiental (1), professor de atendimento educacional especializado (18), professor de braile (4), professor de libras (6), psicólogo (5), psicopedagogo (4) e terapeuta ocupacional (4). Salários: entre R$ 1.045 e R$ 8.000. Taxas: entre R$ 80 e R$ 120. Edital: bit.ly/2C42A56

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA (TJSC)

Inscrições até 3 de setembro no site: conhecimento.fgv.br/concursos/tjsc20. Concurso com 220 vagas para nível superior por provimento (147), por remoção (73). Salários: não informado. Taxa: R$ 350. Edital: bit.ly/2WPUsfU.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO (RO)

Inscrições de terça-feira (25/8) a 6 de setembro no site: www.portovelho.ro.gov.br. Concurso com 41 vagas para motorista de veículos pesados (18), operador de máquinas pesadas (23). Salários: entre R$ 3.157,05 e R$ 3.659,40. Taxa: não há. Edital: bit.ly/33VDkd4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO (RJ)

Inscrições até 7 de setembro no site: www.selecon.org.br. Concurso com 231 vagas, sendo 31 imediatas e 200 de cadastro reserva para analista de contabilidade (22), analista de engenharia de segurança do trabalho (22), analista de tráfego (27), analista de engenharia de transportes (25), analista de planejamento e orçamento (22), analista processual (34), técnico de apoio especializado (80), técnico de apoio especializado - segurança do trabalho (13), técnico especializado - trânsito (34) e médico do trabalho (21). Salários: entre R$ 2.435,05 e R$ 5.113,61. Taxa: não informada. Edital: bit.ly/2B9et9v.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAPÁ (CRMV/AP)

Inscrições até 10 de setembro no site: www.quadrix.org.br. Concurso com 70 vagas para agente administrativo (30) e agente de fiscalização (40). Salário: R$ 1.780. Taxa: R$ 50. Edital: bit.ly/338buKa.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 14ª REGIÃO (CRP-14)

Inscrições prorrogadas até 10 de setembro no site: bit.ly/2PNMyj2. Concurso com 105 vagas, sendo cinco imediatas e 100 de cadastro e reserva para auxiliar administrativo de secretaria (30), assessor técnico a comissão de ética (25), assessoria técnica (25), agente de orientação e fiscalização (25). Salários: entre R$ 1.737,19 e R$ 3.152,90. Taxas: entre R$ 50 e R$ 55.

CÂMARA DE SANTIAGO DO SUL (SC)

Inscrições até 15 de setembro no site: bit.ly/3iOdxrk. Concurso com duas vagas para analista em atividades legislativas (1) e contador (1). Salários: entre R$ 1.800 e R$ 2.100. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE ARACAJU (SE)

Inscrições até 25 de setembro no site: bit.ly/2Y9HoSW. Concurso com 20 vagas para auditor de tributos municipais (14) e auditor de tributos municipais/especialidade tecnologia da informação (6). Salários: entre R$ 10.421,52 e R$ 15.000. Taxa: R$ 150.

CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA DA 14ª REGIÃO (CREFONO-4)

Inscrições até 8 de outubro no site: bit.ly/345gDmF. Concurso com 120 vagas, sendo quatro imediatas e 116 de cadastro reserva, para fonoaudiólogo fiscal (60), assistente administrativo (60). Salários: entre R$ 1.893,60 e R$ 4.882,47. Taxas: entre R$ 46 e R$ 53.

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ (PMPR)

Inscrições prorrogadas até 2 de novembro no site: portal.nc.ufpr.br. Concurso com 2.400 vagas para soldado policial militar (2.000) e de soldado bombeiro militar (400). Salários: entre R$ 1.933,63 e R$ R$4.263,67. Taxa: R$ 100. Edital: bit.ly/3hM9OKf.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 1

Inscrições até sexta-feira (28/8) no site: bit.ly/31fOS9c. Concurso com uma vaga para professor magistério superior adjunto A de métodos e técnicas de pesquisa em relações internacionais. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40. Edital: bit.ly/3i3Trd6.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 2

Inscrições de segunda-feira (24/8) a 8 de setembro no site: bit.ly/31fOS9c. Concurso com uma vaga para professor substituto de ciência política. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 3

Inscrições até 18 de setembro no site: bit.ly/31fOS9c. Concurso com uma vaga para professor magistério superior adjunto A de poder, estado e sociedade. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40. Edital: bit.ly/314zL21.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (FAURGS)

Inscrições até este domingo (23/8) no site: www.ufrgs.br/telessauders. Concurso com três vagas para teleconsultor medicina (1), assistente de gestão (1) e analista técnico de produtos (1). Salários: entre R$ 2.342,04 e R$ 4.161,52. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 1

Inscrições de terça-feira (25/8) a 31 de agosto pelo e-mail: musica@sobral.ufc.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de prática instrumental teclado. Salário: R$ 3.130,85. Taxa: R$ 78. Edital: bit.ly/2Emt3vK.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 2

Inscrições de terça-feira (25/8) a 8 de setembro pelo e-mail: departamentodecirurgiaufc@gmail.com. Concurso com uma vaga para professor substituto de otorrinolaringologia. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxas: entre R$ 56 e R$ 88. Edital: bit.ly/2Emt3vK.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 1

Inscrições até 30 de outubro no site: www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior de clínica cirúrgica. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxa: R$ 65. Edital: bit.ly/2VAmjQC.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 2

Inscrições até 30 de outubro no site: www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes. Concurso com cinco vagas para professor do magistério superior de ciências exatas e da Terra para as disciplinas de análise de desempenho (1), sistemas distribuídos (1), estrutura de dados (1), redes de computadores (1) e sistemas operacionais e algoritmos (1). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240. Edital: bit.ly/2NGs2Qp.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL) 3

Inscrições de segunda-feira (24/8) a 18 de dezembro no site: www.unifal-mg.edu.br/app/rh/inscricoes. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior medicina. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxa: R$ 65.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) 1

Inscrições prorrogadas até 6 de setembro no site: sig.ufabc.edu.br/sigrh/public. Concurso com uma vaga para professor visitante de letras: língua espanhola. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: não há. Edital: bit.ly/2Px6jLQ.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) 2

Inscrições prorrogadas até 6 de setembro no site: sig.ufabc.edu.br/sigrh/public. Concurso com uma vaga para professor visitante de letras: língua portuguesa. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: não há. Edital: bit.ly/3gAAPQD.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) 3

Inscrições prorrogadas até 6 de setembro no site: sig.ufabc.edu.br/sigrh/public. Concurso com uma vaga para professor visitante de letras: língua inglesa. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: não há. Edital: bit.ly/3fzz0SP.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até terça-feira (25/8) pelo e-mail: ctag.protocolo@ifb.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de informática. Salários: entre R$ 3.588,85 e R$ 6.298,21. Taxa: não há. Edital: bit.ly/34atmo6.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 1

Inscrições até terça-feira (25/8) no site: bit.ly/31IE2r8. Concurso com duas vagas para professor substituto de artes/música (1) e de engenharia (1). Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 2

Inscrições até terça-feira (25/8) no site: bit.ly/3izGgjn. Concurso com uma vaga para professor substituto de libras/língua portuguesa. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxas: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 3

Inscrições até quinta-feira (27/8) no site: www.ifg.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de ciência da computação. Salários: entre R$ 3.588,85 e R$ 6.289,21. Taxa: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG) 4

Inscrições até 2 de setembro no site: bit.ly/31cFZNC. Concurso com uma vaga para professor substituto de matemática. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC) 1

Inscrições até segunda-feira (24/8) pelo e-mail: cgp.concordia@ifc.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de informática/programação web e dispositivos móveis. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxa: R$ 20. Edital: bit.ly/3iBks6Y

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC) 2

Inscrições até quinta-feira (27/8) pelo e-mail: cgp.videira@ifc.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de pedagogia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxas: R$ 20. Edital: bit.ly/3fTqHS3

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC) 3

Inscrições até sexta-feira (28/8) pelo e-mail: cgp.videira@ifc.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de informática. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 20. Edital: bit.ly/3fQPGp2.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC) 4

Inscrições até 31 de agosto pelo e-mail: cgp.videira@ifc.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de história. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 20. Edital: bit.ly/3fQPGp2.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS)

Inscrições até segunda-feira (24/8) no site: bit.ly/3gLX9qK. Concurso com uma vaga para professor substituto de letras-português/inglês. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (IFPI)

Inscrições até terça-feira (25/8) pelo e-mail: selecao.professor.cauru@ifpi.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de história. Salários: entre R$ 3.365,66 e R$ 5.831,21. Taxa: não há. Edital: bit.ly/3aCDIhE.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA (IFFar)

Inscrições até quarta-feira (26/8) no site: bit.ly/32eEoWL. Concurso com duas vagas para professor substituto de administração (1) e professor substituto de engenharia (1). Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Taxa: entre R$ 40.