Agências e empresas oferecem 128 vagas de emprego

Nas últimas semanas, 13 agências do trabalhador retomaram a prestação de serviço presencial ao público. Para garantir a saúde dos usuários e servidores, é obrigatório o uso de máscaras de proteção facial. Pessoas que fazem parte do grupo de risco não serão atendidas, mas podem fazer a solicitação de serviços (como seguro desemprego e Carteira de Trabalho e Previdência Social) por meio da Central Alô Trabalhador no telefone 158; por meio dos aplicativos Sine Fácil e Carteira de trabalho Digital, disponíveis para celulares Android ou iOS; e também pelo site: empregabrasil.mte.gov.br. Do total de Agências do Trabalhador, três não reabriram nem têm previsão de voltar a funcionar por enquanto: são os postos de Guará, Itapoã e Câmara Legislativa.

Chances de emprego

» OLX

Trabalhe em casa

O site de vendas OLX abriu mais de 60 vagas de emprego em diversas áreas, sendo 40 delas para a parte de tecnologia e produtos, e as outras distribuídas para setores de marketing, RH, publicações e outras. O processo de seleção é todo on-line, e o trabalho será em home office. Então, candidatos de todo o Brasil podem participar da seleção. Faça sua inscrição no link olxbrasil.recruiterbox.com.



» Spot Educação

Programa de trainee

A holding de educação Spot está com inscrições abertas para o programa de trainee Acelera Spot 2021. Profissionais formados a partir de dezembro de 2018 ou com previsão de formatura para 2020 em qualquer curso de graduação poderão concorrer até 13 de setembro pelo site bespotted.spoteducacao.com.br ou em vagas.com. É necessário ter disponibilidade para viajar pela empresa e nível avançado de conhecimento em inglês.



» KPMG

Jovens talentos

A KPMG está com as inscrições abertas até 11 de outubro para o processo seletivo de jovens talentos para a área de auditoria, com mais de 270 vagas. A empresa oferece oportunidades para universitários dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas e engenharia de produção. Não é necessário ter experiência profissional, mas a vaga exige inglês intermediário e estar cursando a partir do 3º semestre ou ter concluído o curso em dezembro de 2018. Acesse: www.kpmg.com.br/carreiras/jovens-talentos/auditoria.



» Hash Lab

20 vagas de casa

A Hash Lab está com 20 vagas de emprego abertas nas áreas de suporte, design, operações, produto e tecnologia. Os interessados podem acessar informações sobre cada uma das vagas disponíveis no site: boards.greenhouse.io/hash.

PRECISA-SE

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

AGENCIADOR DE PUBLICIDADE / 3 / R$ 1.600

AJUDANTE DE SERRALHEIRO / 2 / $ 1.100

ANALISTA DE DOCUMENTAÇÃO / 2 / R$ 1.300

AUXILIAR DE DOBRADOR (METAIS) / 2 / R$ 1.100

AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS / 1 / R$ 1.045

BORRACHEIRO / 1 / R$ 1.045

CARPINTEIRO / 2 / R$ 1.584

CONSULTOR DE VENDAS / 5 / DE R$ 1.100 A R$ 1.600

COSTUREIRA EM GERAL / 2 / R$ 1.470

ENGENHEIRO CIVIL / 1 / R$ 1.800

FIEL DE DEPÓSITO / 5 / R$ 1.184,50

IMPRESSOR DIGITAL / 3 / R$ 1.500

LAVADOR DE ROUPAS / 1 / R$ 1.045

MARCENEIRO / 2 / R$ 1.600

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO / 3 / R$ 2.200

MECÂNICO DE BICICLETA / 1 / R$ 1.500

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE BICILCETAS / 1 / R$ 1.200

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS HIDRAÚLICA / 3 / R$ 2.000

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS / 2 / R$ 1.200

OPERADOR DE EMPILHADEIRA / 2 / R$ 1.680

OPERADOR DE TESOURA VOLANTE E GUILHOTINA NO ACABAMENTO DE CHAPAS E METAIS / 1 / R$ 1.045

PEDREIRO / 4 / R$ 2.000

PIZZAIOLO / 2 / R$ 1.500

SERRALHEIRO / 14 / DE R$ 100 (POR DIA) A R$ 1.905

SOLDADOR / 17 / DE R$ 1.300 A R$ 1.730

TAPECEIRO DE VEÍCULOS / 1 / R$ 1.300

TÉCNICO DE ENFERMAGEM / 30 / R$ 1.444,40

TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS / 1 / R$ 1.450

TORNEIRO MECÂNICO / 1 / R$ 2.000

VENDEDOR PRACISTA / 13 / R$ 1.100 A R$ 1.170

PCD - Vagas exclusivas para pessoas com deficiência



Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:



Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5



Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia



Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD



Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração



Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central



Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I



Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11



Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11



Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública



Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n



Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3



Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural



Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras



Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso



Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste