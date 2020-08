IF estágio - Instituto Fecomércio/DF

CB Correio Braziliense

26 vagas

JOVEM APRENDIZ

ENSINO MÉDIO

Cód.: JA 232. Vaga: 1. Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio. Salário: R$ 475 + AT. Horário: 8h às 12h ou 14h às 18h. Lago Sul. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 232

Cód.: JA 234. Vaga: 1. Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio. Salário: R$ 475 + AT. Horário: a combinar. Sia. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 234

Cód.: JA 235. Vaga: 1. Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio. Salário: R$ 712,50 + AT + AR. Horário: 7h às 13h. Lago Sul. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 235

Cód.: JA 236. Vagas: 1. Ano: 1º ao 3º ano ou ter concluído o ensino médio. Salário: R$ 519,50 + AT. Horário: 8h às 12h. Núcleo Bandeirante. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: JA 236

ESTÁGIO

ENSINO MÉDIO

Cód.: 161032. Vaga: 1. Ano: 1º e 2º. Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: a combinar. Gama. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 161032

Cód.: 167986. Vaga: 1. Ano: 1º e 2º. Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: 10h às 16h. Águas Claras. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 167986

Cód.: 185951. Vaga: 1. Ano: 1º e 2º. Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: 9h às 15h. Águas Claras. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 185951

Cód.: 184936. Vagas: 2. Ano: 1º e 2º. Bolsa: R$ 450 + AT. Horário: 8h às 12h e ao sábado 8h às 15h. Gama. Enviar currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 184936

ENSINO TÉCNICO

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

Cód.: 184904. Vaga: 1. Sem.: a partir do 1º. Bolsa: R$ 550 + AT. Horário: 8h às 14h. Taguatinga. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 184909

TÉCNICO EM SECRETARIADO

Cód.: 184904. Vaga: 1. Sem.: a partir do 1º. Bolsa: R$ 550 + AT. Horário: 8h às 14h. Taguatinga. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 184909

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Cód.: 164322. Vagas: 2. Sem.: a partir do 1º. Bolsa: R$ 800 + AT. Horário: a combinar. Ceilândia. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 164322

ENSINO SUPERIOR

ADMINISTRAÇÃO

Cód.: 189679. Vaga: 1. Sem.: a partir do 2º. Bolsa: R$ 800 + AT. Horário: 8h às 14h ou 12h às 18h. Asa Norte. Enviar o currículo: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 189679

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Cód.: 650135. Vaga: 1. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 625 + AT. Horário: 8h às 13h. Águas Claras. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 650135

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHAREL

Cód.: 415736. Vagas: 5. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 500 + AT. Horário: a combinar. Taguatinga. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 415736

MARKETING

Cód.: 182570. Vaga: 1. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 700 + AT. Horário: 12h às 18h. Sia. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 182570

Cód.: 412651. Vaga: 1. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 600 + AT. Horário: 13h às 18h. Sobradinho. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 412651

Cód.: 650135. Vaga: 1. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 625 + AT. Horário: 8h às 13h. Águas Claras. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 650135

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Cód.: 182570. Vaga: 1. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 700 + AT. Horário: 12h às 18h. Sia. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 182570

Cód.: 412651. Vaga: 1. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 600 + AT. Horário: 13h às 18h. Sobradinho. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 412651

Cód.: 650135. Vaga: 1. Sem.: a partir do 3º. Bolsa: R$ 625 + AT. Horário: 8h às 13h. Águas Claras. Enviar o currículo para: curriculos@institutofecomerciodf.com.br. Assunto: 650135