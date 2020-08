Chances de estágio e jovem aprendiz

CB Correio Braziliense

» Alest

27 vagas

A Fundatec Estágios promove seleção de estudantes para ocupar 27 vagas de estágio na empresa Alest Consultoria, parceira de Google, Workplace from Facebook e Zendesk no Brasil. As oportunidades são para níveis técnico e superior, nas áreas: comercial, operações, marketing e tecnologia da informação. Serão seis horas diárias de estágio em regime home office. A bolsa é de R$ 800 e há outros benefícios. Podem participar da seleção on-line candidatos de todo Brasil, basta cadastrar-se no site www.fundatec.org.br/estagios.



» Kearney

Seleção remota

A Kearney abriu inscrições para processo seletivo remoto de estagiários. A companhia oferece oportunidades de estágio em Data Analytics neste semestre. Não há restrição de graduação, o processo é aberto a estudantes de qualquer curso e instituição de ensino, desde que se enquadrem no perfil de formatura proposto e tenham o conhecimento na área específica. Inscrições até 10 de setembro no link: bit.ly/kearneypainelvagas.



» Facebook

Para 2021

O Facebook abriu inscrições para o banco de talentos do programa de estágio. Podem participar estudantes de qualquer curso universitário no Brasil com formatura prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022. Os estagiários selecionados serão encaminhados para diversas áreas, algumas delas são: gestão de contas de anunciantes, programa de atendimento e operações, parcerias de mídia, parcerias com comunidades, comunicação, entre outras. Os interessados têm até 10 de setembro para se inscrever na plataforma www.fbestagio2021.splashthat.com.